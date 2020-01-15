1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin yüzde 27,3'ü her gün sigara içiyor

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 15 yaş üstü bireylerde her gün sigara içenlerin oranı yüzde 27,3 oldu. Avrupa'da en çok sigara tüketen ülke Bulgaristan olurken, her gün sigara içenlerin oranı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.
 15 Ocak 2020 19:51
Yazdır
Türkiye'nin yüzde 27,3'ü her gün sigara içiyor

Medya takibi kurumu Ajans Press, sigara ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sigara ile alakalı basına 55 bin 320 haber yansıdığı tespit edildi. Medya takip kurumu, sadece 2020 yılı başından bugüne kadar çıkan haber sayısının ise 2 bin 578 olduğunu kaydetti. Ajans Press, medyaya yansıyan haberlerin içeriklerine göre analiz edildiğinde, sigara paketlerinin tek tipe dönüştürülmesi ve geçtiğimiz yıl yapılan zamların en fazla yansıma bulan haberler arasında olduğunun görüldüğünü duyurdu.

EN ÇOK SİGARA İÇME ORANI BULGARİSTAN'DA

Ajans Press'in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de 15 yaş üstü kişilerde her gün sigara içme oranı yüzde 27,3 oldu. Avrupa'da en çok sigara içme oranı Bulgaristan'da görülürken, her gün bu ülkede sigara içenlerin oranı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti. Bulgaristan'dan ardından Yunanistan gelirken sigara içme oranının Türkiye ile aynı olduğu belirlendi. Üçüncü sırada ise Macaristan yer alırken yüzde 25,8'lik nüfusun sigara içtiği saptandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
15 Ocak 2020 20:41		 Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu
15 Ocak 2020 20:02
Gençlere ve ailelere çakmak gazı uyarısı
15 Ocak 2020 19:59		 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor
15 Ocak 2020 19:07
Teşhisi zor, tedavisi kolay 'çölyak hastalığı'
15 Ocak 2020 17:08		 Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşandı
15 Ocak 2020 15:58
Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek
15 Ocak 2020 15:35		 Elektrikteki kaçak gaza sıçradı: Ciddi cezası var
15 Ocak 2020 13:49
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
15 Ocak 2020 12:45		 Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor
15 Ocak 2020 10:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - BDDK'dan 'taksit sınırlandırması' açıklaması21:21 - Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak21:16 - İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası21:11 - Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki21:06 - Öğrenciler itme kuvvetli LPG'li jet motoru yaptı21:01 - Almanya uyruklu yabancı 3 terörist sınır dışı edildi20:56 - Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti20:51 - İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi20:46 - Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula tatlı dağıttı20:41 - Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
20:36 - İkisi de liseli, ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar20:31 - Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!20:26 - Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı20:21 - OMÜ'de 165 akademisyenin biniş heyecanı20:17 - Bakan Koca, saldırıya uğrayan doktorla görüştü20:13 - Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor20:08 - Kargo gemisi icradan satılacak20:04 - Adana'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Boğa burcu 1
lgs'de başarısız okul müdürlürine kınama cezası verilmesi 1
gazi koşusu 1
cengiz imren 1
aşk 2
ortanca kardeş 9
ayağı 40 numara olan kız 2
royston drenthe 1
Memurlar.Net 1
bekarlardan daha çok vergi alınsın 5
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam