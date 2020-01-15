Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı
Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
|15 Ocak 2020 20:26
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Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Erzurum'da -10 derecede oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü oynanacak.
Erzurumspor, 12. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.
Beşiktaş, 35. dakikada Nkoudou'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Ev sahibi ekip, 67. dakikada Oltan Karakullukçu ile yeniden öne geçti. 2-1
Beşiktaş, 88. dakika Caner Erkin'in frikikten attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Erzurum, İbrahim'in 90+1'de penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.
Atılan gollerin yanı sıra iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı ancak karşılaşma 3-2 sona erdi.
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