Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Öz Taşıma İş Sendikası ve Kırklareli Ziraat Odası başkanlarını kabul etti.
|15 Ocak 2020 20:56
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Öz Taşıma İş Sendikası ve Kırklareli Ziraat Odası başkanlarını kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay ve Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ile makamında bir araya geldi.
Sendika ve Oda başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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