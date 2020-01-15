1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Stadyum yapılacaktı, 2 bin yıllık tarih çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce stadyum yapılması için araştırılan alanda yapılan inceleme kazısında, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mezar bulundu. Mezar bulunan alan 1'inci derece SİT alanı ilan edilirken, stadyum için başka bir yer bakılacak.
 15 Ocak 2020 21:51
Yazdır
Stadyum yapılacaktı, 2 bin yıllık tarih çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni bir stadyum yapılması için belediyeye ait Eskihisar Mahallesi'ndeki Laodikya antik kenti yakınındaki 3'üncü derece SİT alanı içinde yer alan 70 dönümlük alanda inceleme yapılması için Aydın Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulundu. Başvuru üzerine bölgede, Laodikya Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik sondaj kazısı yapıldı.

Stadyum yapılması düşünülen Laodikya çevreyolunun güneyindeki alanda yapılan sondajda kazısında, duvarla çevrili yaklaşık 2 bin yıllık tarihi tonozlu mezar tespit edildi. Yapılan kazı çalışmalarında dikdörtgen planlı aile mezar odası ortaya çıkarıldı. Mezardan ise traverten lahit, bir örgü tekne mezar ve mezar dışında tonozlu mezarla bağlantılı tekne mezar daha gün ortaya çıktı.

Mezarların içinde 1 bronz İmparator Caracalla (M.S. 211-217) sikkesi, gümüş kaplama İmparator Valerianus (M.S. 253-260) sikkesi bulundu. Tonozlu mezarın içinde ve batı kısmında yer alan örgü tekne mezar etrafı ve içinde, bir kısmı kırık ve eksik 4 cam şişe, 2 pişmiş toprak şişe, 11 pişmiş toprak kandil, Eros figürü başı, 3 pişmiş toprak kase, pişmiş toprak kase, pişmiş toprak pişirme çömleği, 5 kemik saç iğnesi, kemik kaşık parçası ve korozyona uğrayarak tahrip olmuş dikdörtgen bronz kutu parçası ile halkalı telkari bronz askı olabilecek olan mezar hediyeleri bulundu.

Alanın çok rutubetli olmasından ve daha önce mezarın soyulmasından kaynaklı iskeletlerin de tahrip olup, dağıldığı ve bazı bölümlerinin tamamen eridiği belirtildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Stadyum yapılması planlanan alan daha önce 3'üncü derece SİT alanıyken, tarihi mezarın bulunmasıyla birlikte 1'inci derece SİT alanı ilan edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı stadyum için başka bir alan bakılacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiledi
15 Ocak 2020 20:04		 Valilik uyardı... Fabrikası kurulmadan dolandırıcılar iş başında
15 Ocak 2020 15:25
Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz
15 Ocak 2020 14:10		 Futboldan ilham aldılar 'Kitap Ligi' kurdular
15 Ocak 2020 14:07
'2,5 milyar lira yatırım yapmam lazım. Parayı nereden bulayım?'
15 Ocak 2020 13:44		 Tarlasında bulmuştu, 68 bin dolar teklif geldi
14 Ocak 2020 19:34
Başkentte kuru ağaçlar sanat eserine dönüşüyor
14 Ocak 2020 19:30		 Samsun'da hastanede çıkan yangın hasara neden oldu
14 Ocak 2020 18:41
Çevre kirliliğini önlemek için köylerin çöpünü de belediye toplayacak
14 Ocak 2020 17:56		 Türkiye'nin en soğuk yeri - 27,3 derece ile Çaldıran
14 Ocak 2020 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:53 - Kuyumcudan 17 kilogram altın çalan 2 kişi tutuklandı22:47 - HSK'dan terfi adımı! İhlal kararları terfide dikkate alınacak22:41 - Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki22:36 - Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı22:31 - Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı22:26 - Kadir İnanır'dan ikinci kez 'tiyatro' açıklaması22:21 - MHP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu22:16 - Adalet Akademisi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı22:11 - BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı22:05 - TBMM'de 10 kanun teklifi kabul edildi
22:03 - 'Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım'22:01 - Konya, kendi ekosistemini 'şehir coin' ile kuracak21:56 - CHP 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek21:51 - Stadyum yapılacaktı, 2 bin yıllık tarih çıktı21:46 - Manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar21:41 - Zeytinyağı Konseyinden 'gıda polisi' önerisi21:36 - 'Anadolu aslanı' için 7 milyon liralık tesis kurulacak21:31 - Hasan'dan üzen haber!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bizde ergen olduk ama böyle değildik 3
Hz.Muhammed 3
şu an çalan şarkı 1
sistem çalışmıyor 6
ayağı 40 numara olan kız 3
acıktım sanki ben 1
james nunnally 1
karga 2
jun ji hyun 6
aykut kocaman 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam