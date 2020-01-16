Emniyette, Hava Polisliği için başvurular alınmaya başladı

Ekim 2019 itibariyle hava polisliği ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bu yönetmeliğe göre hava polislerinin görev, yetki ve sorumlulukları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile uluslararası uçuşu olan havalimanlarının bulunduğu illerin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulacak birimler tarafından yürütülecek.

Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından Türk Tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev,yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik çerçevesinde hava polisi seçme sınavı yapılacak ve seçilen adaylara hava polisi temel eğitim kursu verilecek.

Hava polisi adayı seçme sınavı ile ilgili aşağıdaki şartlara haiz olan adaylar 23 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

1. Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli olmak

2. Emniyet teşkilatında fiilen 5 yıl çalışmış olmak

3. Kıdeme etkili ceza almamış olmak

4. En az önlisans mezunu olmak

5. İkinci bölge hizmetini bir kez tamamlamış olmak

6. Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak

7. Son üç performans atışında ayrı ayrı 90 puan ve üzeri puan almış olmak

8. Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak

9. Sağlık raporuna (Diğer havacılık personeli sağlık raporu) sahip olmak

10. Başvuru tarihi son günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak



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