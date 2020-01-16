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Halisdemir'i şehit edenlere verilen cezanın gerekçesi yazıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanmasına ilişkin kararının gerekçesi tamamlandı - Gerekçede, suçun icra hareketlerini müşterek fail olarak gerçekleştirilen sanıkların, hükümeti düşürüp yönetime el koymayı amaçlayan suc organizasyonu icinde yer aldıklarının anlasıldığı, savunmalarının reddedilmesinde hukuki isabetsizlik görülmediği belirtildi
 16 Ocak 2020 11:12
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Halisdemir'i şehit edenlere verilen cezanın gerekçesi yazıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen mahkumiyet kararların Yargıtay 16. Ceza Dairesince oy birliğiyle onanmasına ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

Dairenin gerekçesinde, derece mahkemelerince subutu kabul edilen olayın, devletin anayasal duzenini cebir ve siddet kullanarak degistirmek amacıyla FETO/PDY silahlı teror orgutu mensuplarınca devlete ait silah ve muhimmatı kullanarak gerceklestirilen bir silahlı darbe tesebbusu oldugunda ve bu kalkısmaya istirak edenlerin eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK), 309, 311 ve 312. maddelerindeki "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı olusturacagında kusku bulunmadığı belirtildi.

-"Darbeye tesebbus edenlerin verdiği emirleri kabullendiler"

Gerekçede, sanıkların eylemleriyle orgutsel faaliyet kapsamında islenen anayasayı ihlal sucuna iliskin planlama, hazırlık ve icra organizasyonundan haberdar olmak suretiyle darbeye tesebbus sucunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri, gorevleri kabullendikleri anlatıldı.

Gerekçede, gorev paylasımı baglamında gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret edilen sanıkların, her birinin sucun icrasına iliskin etkin, fonksiyonel katkıları goz onunde bulunduruldugunda fiil uzerinde ortak hakimiyet kurduklarının kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Gerekçede, sanıkların "musterek fail" olarak TCK'nin 309. maddesinden mahkumiyetlerine dair kabul ve uygulamada, ozellikle subutu kabul edilen eylemlerinin, Anayasayı ihlal sucunu teskil ettiginde kusku bulunmadığı kaydedildi.

Sucun icra hareketlerini musterek fail olarak gerceklestiren sanıkların, hukümeti dusurup yonetime el koymayı amaclayan suc organizasyonu icinde yer aldıklarının anlasıldığına işaret edilen gerekçede, sanıkların eylemlerinin suc teskil etmedigine, suc teskil ettigini bilmediklerine dair savunmalarının reddedilmesinde hukuki isabetsizlik görülmediği belirtildi.

- "Darbeci Terzi'ye yay şeklinde koruma yaptılar"

Gerekçede, sanıkların Ankara'ya geldikleri uçakta çatışma olasılığını göze alarak silahlarını doldurdukları, başkentteki Ozel Kuvvetler karargahını ele gecirmek icin tam techizatlı sekilde olay yerine gelen sanıkların helikopterlerden inilmesi sonrasında yay seklinde mevzi alıp darbeci Semih Terzi'ye koruma yaptıkları ifade edildi.

Semih Terzi'nin şehit Astsubay Omer Halisdemir tarafından vurulması uzerine sanık Fatih Sahin'in "ates baskısı" talimatı verdiği belirtilen gerekçede, her bir sanıgın talimat dogrultusunda konumlanıp koruma pozisyonu aldığı, havaya ve etrafa ates ettikleri anlatıldı.

Gerekçede, sanıkların bu eylemlerinin, birlikte suc isleme kararı dogrultusunda müşterek icra edilmesi nedeniyle Omer Halisdemir'e yonelik kasten oldurme sucundan TCK'nın 37. maddesine gore musterek fail olarak cezalandırılmalarında hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı.

Sanıklar Mihrali Atmaca ve Ismail Cınar hakkında Nedim Sahin'e yonelik kasten oldurme sucundan kurulan beraat hukmunün de onanması gerektiği belirtilen gerekçede, "Kendilerine ve baskalarına ait bir hakka yonelmis gerceklesen haksız bir saldırıyı hal ve kosullara gore orantılı bir bicimde defetmek zorunlulugu icerisinde islenmesi nedeniyle bir hukuka uygunluk nedeni olan ve TCK'nın 25. maddesinde duzenlenen mesru mudafaa kapsamında kaldıgı degerlendirilerek sanıkların beraatlerine karar verilmesinde hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Davanın geçmişi

ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı.

18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanıklardan 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.
Anadolu Ajansı
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