Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Batman'da Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı
Batman'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı
|16 Ocak 2020 12:27
|Yazdır
Batman'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddiasıyla H.F. yakalandı.
Gözaltına alınan H.F, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üretim tesisinde raflar devrildi, bir işçi öldü, bir işçi yaralandı
16 Ocak 2020 13:49
|Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı
16 Ocak 2020 13:15
|Hemşire koluna sıvı enjekte ederek hayatına son verdi
16 Ocak 2020 13:05
|Hatay'da sosyal medyada tartıştığı genci darbeden kişi yakalandı
16 Ocak 2020 12:35
|Güven timindeki polis memuru, AVM'de bot çalarken yakalandı
16 Ocak 2020 12:32
|3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu
16 Ocak 2020 12:25
|Arkadaşını bıçakla tehdit edip darbetme görüntüleri tepki topladı
16 Ocak 2020 11:32
|'Engelli kadına cinsel saldırı' davasında 3 sanık beraat etti
16 Ocak 2020 11:15
|Mersin'de iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
16 Ocak 2020 11:04
|Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
16 Ocak 2020 08:06