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İyidil'e beraat veren heyet; Çorum, Eskişehir ve Konya'ya tayin edildi

HSK tarafından "görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Hulusi Gül'ün Çorum'a, Daire üyeleri Hakan Tural'ın Eskişehir'e, İsa Karakoç ve Alaadtin Akdere'nin Konya'ya tayin edildiği öğrenildi
 16 Ocak 2020 16:36
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İyidil'e beraat veren heyet; Çorum, Eskişehir ve Konya'ya tayin edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin haklarında inceleme başlattığı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Hulusi Gül'ün Çorum'a, Daire üyeleri Hakan Tural'ın Eskişehir'e, İsa Karakoç ve Alaadtin Akdere'nin Konya'ya tayin edildiği öğrenildi.

HSK BİRİNCİ DAİRESİ İNCELEME BAŞLATMIŞTI

HSK Birinci Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında resen inceleme başlatmıştı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Gül Çorum'a, Daire üyeleri Tural Eskişehir'e, Karakoç ve Akdere Konya'ya tayin edildi.

Başkan ve üyeler hakkındaki ilgili haberleri ihbar kabul eden HSK'nin, konunun Teftiş Kurulu müfettişlerince incelenmesine karar verdiği, müfettişlerin hukuka aykırılık veya yetki aşımı bulunup bulunmadığı konusunu araştıracağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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