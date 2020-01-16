YÖK, akademik teşvik sürecini yönetemiyor

Hatırlayacağınız üzere, 07 Ocak 2020 tarihli haberimizde; Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla 06 Aralık 2019 günü akşam paylaşılan duyuruya göre; " Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği düzenleme çalışmaları devam etmekte olup, sonuçlandığında puan hesaplamaları ve başvuru çıktı işlemleri aktif hale getirilecektir. Bu esnada başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi işlemine devam edebilirsiniz ." ifadesi ile Yükseköğretim Kurulu Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde düzenleme yapılacağını açıklamıştı!

Ancak, bir haftalık süreçte tüm devlet üniversiteleri başvuruların yapılabilmesi için yönetmelik değişikliğini beklerken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı halen gerekli düzenlemeyi yapamamıştır. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ek 4 üncü maddesine göre, akademik teşvik ödeneği ödemeleri Şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle yapılmaktadır.

Ocak ayının onbeşini geçtiğimiz bugünlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yönetmeliği değiştirmediği için, öğretim elemanlarının başvuru yapmaları, başvuruların bölüm komisyonlarınca incelenmesi, incelenen dosyaların Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonlarınca karara bağlanması, sonuçların duyurulması, itirazların alınması (en az beş gün) ve itirazların karara bağlanma sürecinin (en az beş gün) Şubat maaşlarına sağlıklı bir şekilde nasıl yetiştirileceği gerçekten merak konusudur.

Sadece İstanbul Üniversitesinde bugün itibarıyla görev yapan 3517 akademik personel bulunmaktadır. Bunların yarısının başvuru yapması halinde Rektörlüğe bağlı komisyonun başvuruları tek tek inceleyip kontrol etmesini beklemek hayalden öte değildir!

Dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulunun akademik teşvik ödeneğinde yarattığı bu belirsiz süreci daha fazla uzatmadan bir an evvel sonuçlandırarak yönetmeliği güncellemesi gerekmektedir!