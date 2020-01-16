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Türkiye şampiyonu 'Pusat'a paha biçilemiyor

(Özel) Türkiye şampiyonu Osmanlı horozu 'Pusat'a paha biçilemiyor
 16 Ocak 2020 20:19
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Türkiye şampiyonu 'Pusat'a paha biçilemiyor

Ankara'da düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Fuarı'na güzelliği ile damga vuran ve hakem heyeti tarafından Türkiye şampiyonu seçilen 'Osmanlı Sultan' ırkı horoz 'Pusat'a sahibi İbrahim Arkan tarafından paha biçilemiyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır hobi olarak 'Osmanlı Sultan' ırkı horoz yetiştiriciliği yapan İbrahim Arkan, önceki gün Ankara'da Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Fuarı'na 'Pusat' isimli horozu ile katıldı. 81 ilden katılımcıların yanı sıra Irak ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışından da pek çok ziyaretçiyi ağırlayan fuara Pusat damga vurdu. Hakem heyetinin büyük beğenisini kazanan ve Türkiye şampiyonu seçilen Osmanlı Sultan horozu Pusat'a yarışma öncesinde ve sonrasında teklif yağdı. Tüm teklifleri reddeden İbrahim Arkan, Pusat'ın şampiyonluğunun beklenen bir durum olduğunu dile getirerek, kendisinin maddi bir karşılığı olmadığını söyledi.

Avrupa'dan hakemler gelip değerlendiriyor

Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren ve yarışmada elde ettikleri başarıyı değerlendiren Arkan, "Bu hayvanımızın adı Pusat. Federasyonumuzun en son düzenlemiş olduğu 4. Ulusal Kümes Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Fuarı'nda kendisi 'Osmanlı Sultan' dalında en iyi horoz seçildi ve Türkiye şampiyonu oldu. Bu yarışmalarda hayvanların kendi cinsine göre sahip olması gereken belirli ırk standartları var. Irk standartlarını taşıyan hayvanların içinden en güzel ve en kaliteli olanı Türkiye şampiyonu seçiliyor. Bu hayvanların puanlanması için de Avrupa'dan hakemler gelip, değerlendirmeyi onlar yapıyor. Ben 7 yıldır bu hobiyle uğraşıyorum. 7 yıldır Osmanlı Sultan tavuğu ve horozu ırkına gönül verdim" ifadelerini kullandı.

"Para önemli değil, yeter ki Pusat'ı alalım dediler

Pusat'ı satması için kendisine teklifler geldiğini anlatan Arkan, "Pusat'ın ilk birinciliği, çünkü Pusat yeşil bilezikli bir hayvan. Bu da bu senenin üretimi olan bir hayvan olduğu anlamına geliyor. Pusat için teklifler geldi. Ankara'da şampiyon olduktan sonra da teklif geldi. Orada Irak'tan, Azerbaycan'dan, dünyanın farklı yerlerinden, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz vardı. Orada da talip olanlar oldu ama Pusat'ın benim için maddi bir değeri yok. Manevi değeri daha yüksek. Pusat benim gözümde paha biçilemez bir hayvan. Benim için maddi bir değeri hiçbir şekilde yok. Hatta bana 'Para önemli değil, yeter ki Pusat'ı alalım' dediler. Ama miktarı ne olursa olsun Pusat benim için vazgeçilemez bir hayvan. Biz onların hepsine çocuğumuza bakar gibi bakıyoruz. Özel mamalar hazırlıyoruz. Isıtıcılar altında tutuyoruz. Hatta ben kendi evimde bir odamı onlara ayırdım. Kendi evimin içinde, çocuklarımın yanında onlara bakıyorum. Öte yandan Pusat artık yarışmalara katılmayacak. Damızlık olarak görev yapacak. Bundan sonraki yarışmalara nasip olursa onun yavrularıyla katılacağız" şeklinde konuştu.

Yerli ve milli bir ırk

Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Çelik ise Pusat gibi şampiyon bir horozun Lapseki'den çıkması sebebiyle gurur duyduklarını dile getirdi. Çelik, "Osmanlı Sultan horozu milli ırklar arasında bulunuyor. Osmanlı sultanlarının yetiştirmiş olduğu bir ırk. Milli ırk statüsünde ülkemizin en gözde hayvanlarından biridir. Bu şampiyonun da Lapsekimizden çıkması hem derneğim adına, hem şahsım adına hem de memleketimiz adına gurur verici bir durum. İbrahim arkadaşımın sözlerine katılıyorum. Bizim için şampiyon olan bir hayvanın maddi bir karşılığı yoktur" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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