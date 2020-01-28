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Kılıçdaroğlu: Benim vergimi, benim insanım için kullanacaksın

Genel Başkan Kılıçdaroğlu: 2004-2019 yılları arasında vatandaştan 65 milyar lira deprem vergisi toplandı. Vatandaş görevini yaptı ama 17 yıldır iktidarda olanlar görevlerini yapmadı. Benim vergimi, benim vatanım, benim insanım için kullanacaksın
 28 Ocak 2020 15:30
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Kılıçdaroğlu: Benim vergimi, benim insanım için kullanacaksın

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2004-2019 yılları arasında vatandaştan 65 milyar lira deprem vergisi toplandığını, vatandaşın görevini yaptığını ancak 17 yıldır iktidarda olanların görevlerini yapmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, deprem konusuna değindi.

Çalışan herkesin alın terinin karşılığını almasını, mutfaklarda yangın değil bereket olmasını, üniversitelerin bilgi üretmesini, kimsenin inancından, kimliğinden dolayı ötekileştirilmemesini, huzur içinde yaşamasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin konusunun kişinin kimliği, yaşam tarzıyla uğraşmak olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, siyaset anlayışlarının, kişinin mutluluğu üzerine inşa edildiğinin altını çizdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, temiz, güzel bir çevrede, depreme dayanıklı, güvenceli evlerde, kentlerde yaşamak istediklerini dile getirdi.

- "Bizden toplanan vergilerin hesabının verilmediğini kabul etmemiz lazım"

Verginin hakça, yerinde kullanılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, vergiyi, daha güzel Türkiye inşa etmek, fakirliği, fukaralığı yok etmek, bilime önem vermek, bilim insanlarının önünü açmak, köylerin yolsuz kalmaması için verdiklerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, vatani görev için askere gidildiğini, demokrasi görevi için oy kullanıldığını, güçlü bir Türkiye için de vergi ödendiğini belirtti.

İktidarda olan hiçbir siyasetçinin, kendi cebinden para harcamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim paramızı harcar. Biz onu iktidara getiririz; bu parayı, bu ülkenin insanlarının çıkarları için harcar. Siyasi iktidar her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır. Benim paramı, sizin paranızı, yeni doğan çocuğun vergisini harcıyorsa, hesabını millete vermeli. Demokrasinin çıkış kaynağı da bu. Buna, devlette şeffaflık, hesap veren iktidar diyoruz. Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti, uluslararası yolsuzluk endeksinde 13 basamak birden geriye gidiyorsa bizden toplanan vergilerin hesabının verilmediğini kabul etmemiz lazım. Fakir fukaradan, yeni doğandan, en yaşlımızdan toplanan verginin hesabı verilmiş değil. Bütün demokrasilerde her vatandaşın şu soruyu sorma hakkı var: Vergi veriyorum, paramı nereye harcadın? Bu, demokrasinin gereğidir. Benim vergimi, benim vatanım, benim insanım için kullanacaksın. Bu sorunun sorulmadığı yerde, 'bu soruyu sorarsam başım tehlikeye girer' denilen yerde, kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bu sorunun cevabını, siyasi iktidar sürekli verir. "

- "Önlemi almak iktidara düşüyor"

Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Başbakan Bülent Ecevit döneminde, depremin yaralarını tamir etmek için deprem vergisi ile ilgili yasanın çıkarıldığını; ek gelir, kurumlar, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, özel iletişim vergisi alındığını, büyük ölçüde yaraların sarıldığını anımsattı.

Deprem vergilerinin nerelere harcandığına dair de Başbakanlığın internet sitesinden zaman zaman bilgi verildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 2004'te diğer ek vergilerin kalkmasına rağmen Türkiye'de deprem riski bulunduğu gerekçesiyle Özel İletişim Vergisi'nin kalıcı hale getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 2004-2019 yılları arasında vatandaştan 65 milyar lira deprem vergisi toplandığını, bunun 34 milyar dolar anlamına geldiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, depremin yaralarını sarmak, kentleri depreme dayanıklı hale getirmek için bu vergileri ödediklerini, deprem varsa, can, mal kaybı olmaması için milletin bu fedakarlığa katlandığını dile getirdi.

Vatandaşın, "17 yıldır iktidarsınız deprem vergisi alıyorsunuz, depremi önlemek için neler yaptınız? " diye sorduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Vay sen misin, nasıl sorarsın...? Vergiyi o vatandaş ödüyor. Elazığ, Malatya'ya ne yaptın? Deprem için önlem aldın da birisi karşı mı çıktı? 'Şimdi bu soru sorulur mu?' Ne zaman soracak, zaten yıllardır soruyorlar. Vatandaş üzerine düşeni yaptı, vergisini ödedi, önlemini almak siyasi iktidara düşüyor. 34 milyar dolar alıyorsun, bu para nereye gitti? Vatandaş bunu soruyor. Vatandaş görevini yaptı ama 17 yıldır iktidarda olanlar görevlerini yapmadı." diye konuştu.

- "Kırılan fay hatttı değil..."

Eski CHP Elazığ Milletvekili Ali Özcan'ın, 2016'da, Elazığ'ın İstanbul'dan sonra deprem konusunda en riskli ikinci olduğunu belirterek, bununla ilgili verdiği araştırma önergesinin reddedildiğine işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Kırılan fay hattı değil saray iktidarının ar damarıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, 3 ay önce de deprem dolayısıyla alınması gereken önlemlere ilişkin araştırma önergesinin de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirterek, "Depremde ölenlerin bütün günahı onların boynundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem öncesinde, deprem sırasında ve depremden sonra da bu konunun tartışılmadığını savunan Kılıçdaroğlu, bir sorun varsa bu soruna akılcı yaklaşmak gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bilim adamlarının görevini yaptığını, "Buradan fay hattı geçiyor" dediğini kaydederek, "Fay hattı geçiyorsa, binalar yapılırken nasıl yapılması gerektiği konusunda belediye görevini yapıyor mu? Yapmıyor. Siyaseti kirlilikten arındırmamız lazım. Siyaset vatandaşa hizmet aracıdır, nemalanma, köşeyi dönme aracı değildir. Vicdanı olan herkesin şu soruyu sorması lazım, bu milletten topladığın 34 milyar dolarlık deprem vergisini nereye harcadın?" diye konuştu.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı
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