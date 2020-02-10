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Artvin'de tüyler ürperten görüntü!

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinden gelen kar fırtınasına ait görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.
 10 Şubat 2020 11:38
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Artvin'de tüyler ürperten görüntü!

Artvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU
Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırmış kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

186 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Memurlar.Net
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