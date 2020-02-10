Artvin'de tüyler ürperten görüntü!
|10 Şubat 2020 11:38
|Yazdır
Artvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.
KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU
Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırmış kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.
186 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kapkaççıların film sahnelerini aratmayan kaçışı
10 Şubat 2020 12:12
|Ordu'da 33 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor
09 Şubat 2020 17:51
|Sakarya'da yıkım kararı verilen okullara ilişkin açıklama
09 Şubat 2020 15:35
|Türk ve Rus heyetleri kalıcı ateşkes için görüştü
08 Şubat 2020 21:06
|Şehit Uzman Onbaşı'nın naaşı memleketine uğurlandı
08 Şubat 2020 15:31
|'Van'da 24 noktada çığ riski var'
08 Şubat 2020 12:51
|Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
08 Şubat 2020 08:54
|Marmara Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı bekleniyor
08 Şubat 2020 08:53
|İstanbul FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 20 gözaltı
07 Şubat 2020 09:54
|Polis, yangında mahsur kalan kadını böyle kurtardı
06 Şubat 2020 21:38