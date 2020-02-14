14 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'da

- Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilecek Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna ve Serena Otel'de düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlıkta baş başa görüştükten sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Han tarafından Başbakanlıkta onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

(İslamabad)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'ne katılacak, Adliyeyi, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.30-14.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret edecek, açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve "İçtimai Yönüyle İskilipli Mehmet Atıf Efendi Anma Programı"na katılacak.

(Çorum/15.00-19.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bingöl/11.45-16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, şubat ayına ilişkin beklenti anketini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, ocak ayı konut satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansı başlayacak.

(Münih)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İzmir/09.30)

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 43 sanığın, "FETÖ yasa dışı dinleme" suçları kapsamında yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.

- Organizasyonun beşinci gününde serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Roma/13.30/18.45/20.00)

2- Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 22. haftanın ilk maçında Altınordu ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

4- Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Ankara'da başlayacak.

- Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

(Ankara/17.30/20.30)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasının ilk maçında İnegöl Belediyespor, Arhavi Voleybol'u konuk edecek.

(Bursa/14.00)

6- TFF 3. Lig'de 23. hafta 2 müsabakayla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.