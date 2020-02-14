1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen sene sonunda yasalaşan Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili kanun kapsamında gelir vergisiyle ilgili yapılan düzenlemelere açıklama getiren tebliğ taslağı hazırladı. Futbolcularda en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ödemelerinden tevkifat oranı yüzde 20 olacak.
 14 Şubat 2020 08:34
Yazdır
Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor

Buna göre, yazar, çevirmen, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarına vergiden istisna sağlanacak. İstisna kapsamına şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler girecek. İstisna; gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri kapsayacak.

Örnekli anlatım

Bu faaliyetler için 2020 için 600 bin TL'yi aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulurken, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. 2020 için 600 bin TL'yi aşan kazançlar için istisnadan yararlanılamayacak.


Taslakta, düzenlemeyle ilgili örneklere de yer verildi. Buna göre, 2020'de sattığı resimler karşılığında 240 bin TL kazanç elde eden bir ressama yüzde 17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak. Buna karşın, yaptığı resimler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "eser" olarak tescil edilen ressam, geliri 600 bin TL'yi aşmadığından gelir vergisinden istisna edilecek ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakulul'un haberine göre: Söz ve beste çalışmaları yapan ve sattığı besteler karşılığında 700 bin TL kazanan bir müzisyenden, öncelikle yüzde 17 oranında (119 bin TL) gelir vergisi tevkifatı yapılacak. Geliri 2020 için belirlenen 600 bin lira sınırını aşan müzisyen, istisna kapsamına girmeyecek ancak beyanname doldurduğu için 70 bin lira tutan eğitim, sağlık gibi harcamalarını vergiden düşebilecek. Böylece 630 bin liralık kazanç beyan edecek olan müzisyen, 69 bin 870 lira vergi ödeyecek. Belirlenen gelir limitini aşması durumunda yüzde 40'a kadar vergi ödeyecek olan sanatçılar, harcama ve gelirleri için de defter tutma mecburiyetine sahip.

Futbolcu vergilerinde sözleşme farkı

Futbolcularda ise en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ödemelerinden tevkifat oranı yüzde 20 olacak. Bu oran en üstün bir altı altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5, lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerde yüzde 5 olarak uygulanacak. En üst ligde oynayan bir futbolcu, 2018'den gelen sözleşmesi için yüzde 15 vergi öderken, aynı vergi 2020'de sözleşme imzalayan bir futbolcu için yüzde 20 olacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
14 Şubat 2020 09:40		 Zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
14 Şubat 2020 09:39
19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş
14 Şubat 2020 09:28		 Kadir Şeker ilk kez ailesiyle görüştü
14 Şubat 2020 08:52
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
14 Şubat 2020 08:22		 Ankara adliyesine gizli tanık bürosu kuruldu
14 Şubat 2020 06:51
Meclis önünde kendini yakmaya çalıştı! İşte detaylar...
13 Şubat 2020 22:16		 Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 4 tahliye
13 Şubat 2020 18:49
İBB, Kanal İstanbul çed raporunun iptali için dava açtı
13 Şubat 2020 18:40		 Polisin 'Neden kaçtın?' sorusuna sürücünün yanıtı: Yüzüm yok
13 Şubat 2020 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi09:34 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?09:28 - 19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş09:23 - Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez09:20 - Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?09:15 - 42 kişi bugün ailesine kavuşuyor09:09 - MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül09:06 - Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış09:05 - Büyükada'da zam sonrası adakart kuyruğu
09:00 - Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı08:58 - Çok namlulu roket atarlar sınırda08:52 - Kadir Şeker ilk kez ailesiyle görüştü08:47 - Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek08:44 - MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi08:41 - 'Bankamatik asalakları' demişti, işçilerden tepki geldi08:34 - Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor08:25 - TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Ankara adliyesine gizli tanık bürosu kuruldu
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
İdlib karadan ve havadan vurulabilir! Eller tetikte
Kayseri'de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masal 5
hakim ziyech 2
erkekler ağlamaz 4
dalıp gitmek 1
kat irtifakı 5
kokoş 4
yaraya tuz basmak 4
alemeti farika 3
çaylak 1
2020 2
SON İLANLAR
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Kavakdere Belediyesi 4 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 72 İşçi Alacak
Elazığ Yurtbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Elazığ Arıcak SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam