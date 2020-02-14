Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor
|14 Şubat 2020 08:34
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Buna göre, yazar, çevirmen, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarına vergiden istisna sağlanacak. İstisna kapsamına şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler girecek. İstisna; gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri kapsayacak.
Örnekli anlatım
Bu faaliyetler için 2020 için 600 bin TL'yi aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulurken, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. 2020 için 600 bin TL'yi aşan kazançlar için istisnadan yararlanılamayacak.
Taslakta, düzenlemeyle ilgili örneklere de yer verildi. Buna göre, 2020'de sattığı resimler karşılığında 240 bin TL kazanç elde eden bir ressama yüzde 17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak. Buna karşın, yaptığı resimler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "eser" olarak tescil edilen ressam, geliri 600 bin TL'yi aşmadığından gelir vergisinden istisna edilecek ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek.
Milliyet'ten Mithat Yurdakulul'un haberine göre: Söz ve beste çalışmaları yapan ve sattığı besteler karşılığında 700 bin TL kazanan bir müzisyenden, öncelikle yüzde 17 oranında (119 bin TL) gelir vergisi tevkifatı yapılacak. Geliri 2020 için belirlenen 600 bin lira sınırını aşan müzisyen, istisna kapsamına girmeyecek ancak beyanname doldurduğu için 70 bin lira tutan eğitim, sağlık gibi harcamalarını vergiden düşebilecek. Böylece 630 bin liralık kazanç beyan edecek olan müzisyen, 69 bin 870 lira vergi ödeyecek. Belirlenen gelir limitini aşması durumunda yüzde 40'a kadar vergi ödeyecek olan sanatçılar, harcama ve gelirleri için de defter tutma mecburiyetine sahip.
Futbolcu vergilerinde sözleşme farkı
Futbolcularda ise en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ödemelerinden tevkifat oranı yüzde 20 olacak. Bu oran en üstün bir altı altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5, lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerde yüzde 5 olarak uygulanacak. En üst ligde oynayan bir futbolcu, 2018'den gelen sözleşmesi için yüzde 15 vergi öderken, aynı vergi 2020'de sözleşme imzalayan bir futbolcu için yüzde 20 olacak.
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