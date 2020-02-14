İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?

Aşağıdaki bilgiler sosyal medya kullanıcısı Mustafa adlı hesaptan alınmıştır.

İş Bankası tartışması alevlenmişken gelin bu işe şöyle bir bakalım.

* Atatürk, 26 Ağustos 1924'te yerli-milli güçlü bir bankaya ihtiyaç var diyerek İş Bankası'nı kurdu. Banka 1 milyon sermaye ile kuruldu. Bu paranın dörtte birini, yani 250.000 lirasını Atatürk verdi.

Peki Atatürk bu parayı nereden buldu?

Hindistan Müslümanları, Milli Mücadele'ye destek olmak için 14 seferde toplam 675.000 Türk lirasını Ankara'ya gönderdiler.

(Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A.III-10-a, Dos.44, F.47, F.10-23, Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, C.VII, s. 175.)

* Büyük Taarruz öncesinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bu paranın 500.000 lirasını Milli Savunma Bakanlığı'na verildi.

Büyük Zafer'den sonra Bakanlar Kurulu, 500.000 liranın 380.000 lirasını geri verdi.

Milli Mücadele sonrasında Atatürk'ün elinde 380.000+65.000=445.000 lira kalmış oldu.

* Bu para ile ne yapıldı?

1. 250.000 liraya - İş Bankası kuruldu

2. 120.000 liraya - Çiftlikler kuruldu

3. 65.000 liraya - İş Bankası'ndan Maden T.A.Ş. hisseleri alındı (çiftliklerde kullanıldı)

* Bunlar haricinde bir para da Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'dan geldi.

Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına girerken CHP'ye 900.000 lira bağışladı. (Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, C.2,s.686.)

Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı CHP'ye bağış yapılarak alınabilecek bir şeymiş. Bu T.C. vatandaşlarına hakarettir ama bu konuya şimdilik girmeyelim.

* Peki bu 900.000 bin lira ile ne yapıldı?

Abbas Hilmi Paşa'nın verdiği 900.000 liranın bir kısmı İş Bankası 2 numaralı hesaba yatırıldı. Bir kısmıyla da İş Bankası'ndan hisse senetleri alındı.

Atatürk, Hindistan Müslümanları'ndan gelen paraları ve Abbas Hilmi Paşa'nın T.C. vatandaşı olmak için bağışladığı paraları CHP'ye bırakmıştı.

* Peki CHP'ye ne bıraktı?

11 Mayıs 1938'de Ankara Ulus Matbaası ile eşyalarını ve civarındaki bir arsayı CHP'ye bağışladı.

5 Eylül 1938 tarihli vasiyetiyle de İş Bankası'ndaki nakit, hisse senetleri ve Çankaya'daki menkul ve gayrimenkullerini CHP'ye bıraktı.

Atatürk, 10 Kasım 1938'de öldüğünde, İş Bankası'nda 2 numaralı hesabında bulunan 1.519.892 lira 1 kuruş ile 114.891 adet hisse senedini CHP'nin denetimine ve yönetimine bıraktı.

* Peki bu ilk kez Erdoğan'ın mı aklına geldi? Tabii ki de hayır.

1950'de iktidara gelen Adan Menderes'in partisi CHP'nin malvarlığının olmasını tartışmaya açtı.

DP Milletvekili Süreyya Endik, 15 Aralık 1950'de bu konu hakkında meclise bir önerge verildi.

Tartışmalardan sonra DP, CHP'nin mal varlığı hakkında bir soruşturma açtı.

Soruşturma sonucunda CHP'nin mal varlığının yüzde 97'sinin "haksız kazanç" olduğuna karar verildi ve CHP, devlete 500 milyon lira borçlu oldu. Bu borç peyder pey CHP'den tahsil edilmeye başlandı.

14 Aralık 1953'te, 6195 sayılı "CHP'nin Haksız Kazançlarının İadesi Hakkında Kanun" kabul edildi. (Resmi Gazete, 16 Aralık 1953)

* Bununla birlikte İş Bankasındaki "Atatürk hisselerini" "Hazine" temsil etmeye başladı.

CHP, Anayasa Mahkemesi'nde "6195 sayılı kanunun iptalini" isteyen bir dava açtı. Anayasa Mahkemesi'ndeki dava, (60 Darbesinden sonra) 11 Ekim 1963 günü 963/124 sayılı kararla sonuçlandı ve hisseler tekrar CHP yönetimine geçti.

Darbe ile indirilen ve idam ettirilen Adnan Menderes'in yargılandığı Yassıada Mahkemesi

de CHP'nin İş Bankası hisselerini Hazine'ye devreden 14 Aralık 1953 tarihli 6195 sayılı kanunun, anayasanın 71. maddesine aykırı olduğu sonucuna vardı.

İşin özeti olarak CHP'nin elinde tuttuğu İş Bankası hissesi ve arsaların kaynağı Atatürk'ün parası değildir!

Bu paralar Milli Mücadele için gönderilen yardım paraları ve TC vatandaşı olmak isteyen bir yabancının verdiği paralardır.

Bu para milletindir!