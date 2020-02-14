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Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilge Aykut'un beraatına hükmederken, savunma yapmayan sanıkların dosyasını ayırdı
 14 Şubat 2020 13:14
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Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilge Aykut'un beraatına hükmederken, savunma yapmayan sanıkların dosyasını ayırdı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı, Necmiye Alpay, Bilir Kaya, Eren Keskin ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada duruşma savcısının bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını talep etti. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından söz alan sanık avukatları da beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama emri bulunan ve savunmaları tamamlanmamış olan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyasının ayrılmasına karar verdi. Heyet, duruşma savcısının esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yapmak için ek süre talep eden sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya'nın dosyalarının da ayrılarak, yeni bir esas üzerinden yargılanmalarına hükmetti. Sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'un üzerlerine atılı 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını işlemediklerinin sabit olduğunu kaydeden mahkeme, ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Aslı Erdoğan'ın 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlemediğinin sabit olduğunu belirterek, beraatına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticileri Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnal Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl 5'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 23 Kasım 2016'da verdiği kararla sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğü bozmak' suçundan tahliyesine, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Davanın ilk duruşmasının görüldüğü 29 Aralık 2016 tarihinde ise tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya tahliye edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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