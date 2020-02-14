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Bakanlık bu gece 74 firmayı daha ifşa edecek

Bakan Pakdemirli: Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz
 14 Şubat 2020 17:55
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Bakanlık bu gece 74 firmayı daha ifşa edecek

Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"

"Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz"
Anadolu Ajansı
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