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Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi

AK Parti'den istifa ettikten sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket etmeye başlayan Ali Babacan, yeni parti kurma kararı aldı. Ancak, parti kuruluşu 6. kez ertelendi
 15 Şubat 2020 01:00
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Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi

YİNE ERTELEDİ
Babacan, partinin kuruluşu için bir türlü çalışmalarını sonlandıramadı. Genel merkez inşaatı bitmedi, mobilyalar yetişmedi derken partinin kuruluşu, 6. kez ertelendi.

İSİM VE LOGODA SON RÖTUŞLAR
İsim ve logo çalışmasını tamamlayamayan Babacan'ın ekibi, parti kuruluşu için mart ayının ilk haftasını işaret etti. İsim ve logo için son rötuşların yapıldığı açıklandı.

Parti genel merkezinden konu hakkında yapılan açıklamada, parti kurulduktan sonra mart ayının ortasından itibaren teşkilat çalışmalarına başlanılacak. Her ilde kurulacak 3 kişilik komisyonlar il ve ilçe teşkilatlarında yer alacak kadroları belirleyecek.
Memurlar.Net
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