Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|15 Şubat 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile K. Maraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sıfırın altında 18 derecede hasta kurtarma operasyonu
15 Şubat 2020 09:24
|Koronavirüsü 39 yıl önce yazdı
15 Şubat 2020 07:55
|Ağrı'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
15 Şubat 2020 01:13
|'Bir İyilik Senfonisi' birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi
14 Şubat 2020 23:32
|Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur'an-ı Kerim bulundu
14 Şubat 2020 23:26
|AFAD ipli teleferikle hastayı çay üzerinden geçirdi
14 Şubat 2020 21:28
|Sevgililer Günü'nde nikah masasına askeri üniformayla oturdu
14 Şubat 2020 18:19
|Jandarma Genel Komutanlığından 14 Şubat paylaşımı
14 Şubat 2020 16:26
|LPG'yi ilk kez otomobilde denemişti, şimdide motor tasarladı
14 Şubat 2020 14:10
|Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul için yıkım kararı
14 Şubat 2020 13:38