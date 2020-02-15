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Erdoğan'ın ameliyata geç girmesi kumpası bozdu

MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT görevlisinin 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılmasına ilişkin FETÖ kumpasında soruşturma tamamladı.
 15 Şubat 2020 09:52
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Erdoğan'ın ameliyata geç girmesi kumpası bozdu

MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT görevlisinin 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılmasına ilişkin FETÖ kumpasında soruşturma tamamladı. MİT görevlilerinin ifadeye çağrıldığı saatin dönemin Başbakanı Erdoğan'ın ameliyat saatine denk getirildiği, Erdoğan ameliyata geç girince kumpasın bozulduğu belirtildi.
KAPATILAN İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın KCK operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan ve gazetecilik yaparken MİT'e çalıştığı ortaya çıkan Mustafa Özer'in Nisan 2015'te yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma 5 yıl sonra tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Mustafa Özer ile o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 61'inci hükümet üyeleri ve 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılan Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, MİT çalışanları Fatma Afet Güneş, Yaşar Hakan Yıldırım, Hüseyin Emre Kuzuoğlu'nun da arasında bulunduğu 32 kişi mağdur olarak yer aldı. İddianamede, 13 Eylül 2011'de kamuoyunda "Oslo gorus,meleri" olarak bilinen ses kayıtlarının basına sızdırıldıg^ı belirtildi.

ELEBAŞI GÜLEN DE İDDİANAMEDE

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Yurt Atayün, Serdar Bayraktutan ile örgütün o dönemki emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da aralarında bulunduğu 15'i firari 34 kişi iddianamede şüpheli oldu. Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 34 sanığa "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından 26 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

O tarihte Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 MİT görevlisini ifadeye çağıran eski savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında ise bu iddialar ve başka suçlamalar nedeniyle Yargıtay'da dava açıldığı hatırlatılarak takipsizlik kararı verildi.

İddianame başsavcının onayının ardından İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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