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'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Tarihi bir gün olduğu kesin. Belki talihsizliğimiz hemen arkamızdaki manzaramız. Muhteşem bir Doğu Akdeniz manzarası, muhteşem bir coğrafyada olduğumuzu ama aynı zamanda da hemen 74 öncesinde çok ciddi bir ekonominin turizmin merkezi sadece Kıbrıs'ta da değil bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz
 15 Şubat 2020 11:42
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'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 46 yıl sonra kapalı Maraş bölgesi açılımı hakkında NTV'de açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Tarihi bir gün olduğu kesin. Belki talihsizliğimiz hemen arkamızdaki manzaramız. Muhteşem bir Doğu Akdeniz manzarası, muhteşem bir coğrafyada olduğumuzu ama aynı zamanda da hemen 74 öncesinde çok ciddi bir ekonominin turizmin merkezi sadece Kıbrıs'ta da değil bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz.

74 sonrası Türkiye'nin barış görüşmeleri çerçevesinde kapattığımız bir bölge. Geldik, gezdik, gördük. Yaklaşık yarım asra denk gelen bir süredir biz barış arayışı içerisindeyiz. Bu muhteşem diye ifade ettiğim manzara hayalet şehre dönüşmüş durumda. Bir tarafta o günleri hayal ediyorsunuz, bir de yarım asır kapattığınızda şehrin ekonomik olarak nasıl bir hayalet şehre dönüştüğü, neredeyse farelerin yaşadığı bir şehre dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu insanın içini sızlatıyor.

Aslında iki toplum da, Rumlar da Kıbrıs Türkü dahil herkesin kaybettiği bir ortamdayız. Bugün niye buradayız biz? Bu kayıp bitsin artık. Tekrardan buranın bir cazibe merkezi, zevkle gülerek oluşabileceği harika bir ortam oluşsun. Tarihi bir gündeyiz, tarihi bir toplantı.''
NTV
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