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MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'de koronavirüs ele alındı

Koronavirüse ilişkin bilgilerin yer aldığı bültende virüsten korunma yolları da sıralandı- Ellerin sık sık sabunla ve en az 20 saniye yıkanması istenen bültende, eğer sabunla eller yıkayamayacak bir ortamda bulunuluyorsa alkol bazlı el antiseptiğin kullanılabileceğine işaret edildi
 03 Mart 2020 10:30
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MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'de koronavirüs ele alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bültende, bu ay koronavirüs ele alındı.

"BİZDEN"in dördüncü sayısı yayımlandı.

Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan yayında, bu ay "zeka oyunları", "marka takıntısı" ve "koronavirüs" konuları ele alındı.

Bakanlık, koronavirüsün, soğuk algınlığından çok daha ciddi hastalıklara sebep olabildiği belirtilen bültende, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabildiğine değinildi.

Virüsün ateş, nefes darlığı, öksürük ile başlayıp zatürreye, ciddi solunum yolu hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve ölüme bile yol açabildiği aktarılan bültende koronavirüsten korunma yollarını şu şekilde sıraladı:

"Ellerinizi sık sık sabunla en az 20 saniye yıkayın. Ellerinizi yıkamadan özellikle gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Eğer sabunla ellerinizi yıkayamayacak bir ortamdaysanız alkol bazlı el antiseptiği kullanabilirsiniz. Öksüren ya da hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta olmaya dikkat edin. Hapşırdığınızda ya da öksürdüğünüzde hemen kullandığınız mendili çöpe atın. Nefes almakta zorlanıyorsanız, ateş ve öksürüğünüz varsa mutlaka bir doktora görünün. Evlerinizi, iş yerlerinizi, sınıflarınızı sık sık havalandırın. Yemeklerden, tuvalet kullanımından önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Gerekmediği sürece tokalaşma, sarılma gibi yakın temas selamlaşmalardan kaçının.

Eğer herhangi bir solunum yolu rahatsızlığınız varsa maske kullanın. Hasta değilseniz maske kullanmanıza gerek yoktur. Kırmızı et, tavuk gibi çiğ hayvansal gıdalara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın ve et kesme tahtalarınızı iyi bir şekilde temizleyin. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli uykuya özen gösterin. Özellikle C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin menünüzde yer almasına ve bol sıvı tüketimine dikkat edin."

- "Koronavirüs bilgilendirmelerimizi incelemenizi öneririm"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da BİZDEN'in bu ayki sayısında "Ziya öğretmen diyor ki" başlığı altında kaleme aldığı yazıda, "Sizin ve çocuğunuzun sağlığı için koronavirüs bilgilendirmelerimizi dikkatle incelemenizi öneririm." ifadesini kullandı.

Tabiatın yeniden canlandığı, ağaçların çiçek açtığı, dağın taşın yeşerdiği bu dönemde çocukların dikkatinin dağılmasının normal olduğuna işaret eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin işinizin biraz zorlaştığının, çocuklarınızın okula, derslere, evdeki sorumluluklarına odaklanması için çabaladığınızın farkındayız. Bu yüzden yeni bültenimizde işinize yarayacağını düşündüğümüz bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Zeka oyunları bu konuda işinize yarayacak nitelikli bir eğitim aracı olabilir. Çocuklarınızın gelişim düzeylerine uygun oyunlar, odaklanmasına da yardımcı olacaktır. Marka takıntısı, bültende ele aldığımız diğer bir önemli konu. Bunun temelde bir kendini ifade etme sorunu olduğunu aklınızdan çıkarmayın. "

İlgilenen veli ve öğrenciler, bültene Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı
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