Koronavirüsten korunmak için sosyal medyadan '#EvdeKal' çağrısı yükseliyor

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına, toplumun çeşitli kesimleri de sosyal medya platformlarından destek oluyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında görülmesinin ardından tüm dünyaya hızla yayılan ve Türkiye'de de 359 kişide tespit edilen Kovid-19 ile mücadelenin en önemli kısmını bireysel tedbirler oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığınca kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu başta olmak üzere tüm uzmanlar da vatandaşlara acil durum söz konusu olmadıkça evde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Bu çağrı, başta sağlık çalışanları olmak üzere akademisyenlerin, sanatçıların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşlardan da önemli destek görüyor.

Sürecin sokakta toplumsal bir sosyalleşme dönemi olmadığına vurgu yapan isimler, sosyal medya hesaplarından "#EvdeKal" etiketiyle mesajlarını milyonlara ulaştırıyor.

Ayrıca Twitter'da, "#EvdeHayatVar", "#BirlikteYeneceğiz", "#SorunKüreselMücadeleUlusal" gibi etiketlerle de Kovid-19 ile mücadeleye dikkati çekildiği görüldü.

Böylece Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koordinasyonunda yürütülen Kovid-19 mücadelesinin, bireysel düzeyde de sürdürülebilmesi için topyekün bir mücadele sarf ediliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sosyal hareketliliği azaltma" çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından konuşmasında değindiği vatandaşlara evlerinde kalma çağrısını sosyal medya hesaplarından da tekrarladı.

Erdoğan, şu çağrıda bulundu:

"Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir. Sosyal mesafeyi ne kadar korur ve sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak, virüsün yayılma hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdidi o derece düşürürüz. Vakit, yapabileceğimiz her şeyi evimizden yapma, dış dünya ile fiziki irtibatımızı asgariye indirme vaktidir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaşıyor.

- Bakanlardan destek

Koronavirüsle mücadelede sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanarak halkın bilinçlenmesini ve son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok paylaşım yaparak takipçilerine ulaşıyor.

Bakan Koca, yaptığı günlük bilgilendirme paylaşımlarının yanı sıra özellikle bireysel hijyen başta olmak üzere vatandaşların alacağı tedbirlere de dikkati çekiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından "#EvdeHayatVar" etiketiyle paylaştığı videoda, "Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evi tercih edin. Evde aile var. Evde sevgi var. Evde huzur var. Evde güven var. Evde sağlık var." mesajı vurgulandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Soylu'nun "#EvdeHayatVar" etiketiyle paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı, kalabalıklardan uzak durmalıyız." ifadelerini paylaşarak, başta çocuklar olmak üzere evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK Dergilerinin tamamının ücretsiz erişime açıldığını duyurarak "http://services.tubitak.gov.tr/edergi" adresini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, "Gece gündüz demeden, yorgunluk nedir bilmeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden alkışlıyoruz. İyi ki varsınız. #BirlikteYeneceğiz" ifadelerini paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından "Yeni koronavirüsle mücadelede büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza milletçe minnettarız. #BirlikteYeneceğiz" düşüncelerini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da paylaşımlarıyla Kovid-19'la mücadeleye destek veriyor.

- Valilerden sosyal medyada kent sakinlerine "evde kal" paylaşımları

Sosyal medyada "Evde Kal" etiketiyle paylaşılan çağrıya en sık sağlık çalışanlarınca vurgu yapılırken, aralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da bulunduğu isimler tarafından da dikkat çekiliyor.

Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Sağlık Bakanlığının kamu spotlarında rol alan oyuncular Timuçin Esen ile Taner Ölmez'in 14 kuralı anlattığı videolar yer alıyor. Ayrıca Vali Yerlikaya'nın paylaşımında "#EvindeKalTürkiyem" etiketine yer verdiği görülüyor.

Gaziantep Valisi Gül'ün de sosyal medya hesabından "Sevgili öğrenciler, lütfen Sağlık Bakanımızın 14 kuralını titizlikle uygulayalım. Ağzımızın tadını kaçırmayalım. Evde kalın, kitap okuyun, ağzınız tatlansın." mesajını verdiği görülüyor.

Vali Canbolat da sosyal medya hesabında, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımladığı kuralları takipçileriyle paylaştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından, sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal." ifadelerini kullandı.

- Doktorlardan "evde kal" çağrısına tam destek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, sosyal medya hesabında acil durumlar için hastaların kendisine ulaşabilmesi dolasıyla şahsi cep telefonunu da paylaştığı mesajında, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Sevgili hastalarım. Tüm dünyada ciddi bir sorun olan Kovid-19 enfeksiyonu, ülkemizde şu an az sayıda olguda görülmüştür. Özelikle 65 yaş üstü, ek hastalığı olan (KOAH, kalp yetmezliği, diyabet, böbrek hastalığı gibi), herhangi bir kanser tanısı olan ya da bağışıklığı baskılayıcı tedavi alan (kemoterapi, kortizon, bağ dokusu hastalığı tedavisi ilaçları gibi) hastalarda artmış hastalık riski söz konusudur. Özellikle bu grup içinde olan hastalarımın rutin kontrolleri, reçete yazdırma gibi acil olmayan durumları için nisan ayı sonuna kadar hastanelere başvurmamalarını (Kovid-19) hastalık riskini azaltmak açısından istirham ediyorum. İhtiyaç halinde şahsi telefonumdan beni direkt arayabilirsiniz. El hijyenine ve koruyucu önlemlere dikkat edelim."

SBÜ Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan da paylaşımında hastaları için şahsi irtibat numarasını da vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili teyzecim, amcacım, genç arkadaşım, daha kötüsü gelişmesin diye biz hastanede görevimizin başındayız. Ama sende üstüne düşeni yap ve evinden dışarı çıkma, evde ziyaretçi kabul etme. Durum o kadar ciddi, bu bizim işimiz ve bize inan güven. Hastaneye sadece acil durumda gel, böyle durum yoksa gelme ve evinde kal. Danışmak istediğin, sence acil bir kalp sorunun olduğunu düşünüyorsan telefonumu paylaşacağım, arayabilirsin. Meşgulsem mesaj at, mutlaka dönüş yapacağım. Olağanüstü durumdayız ve sen de ona göre davran. Vatanını seviyorsan ve ülkeni seviyorsan ve sevilmek istiyorsan sözlerimize kulak ver. Bu beraberliğimizin sınavıdır."

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da takipçilerine seslenerek, "Sağlık çalışanlarına teşekkürler. Gece gündüz demeden canını ortaya koyan, büyük fedakarlıklarla çalışan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sizinle iftihar ediyoruz. Vatandaşlar olarak acil durumlar hariç doktorları meşgul etmeyelim. Lüzumsuz ziyaretler yapmayalım." ifadelerini kullandı.

- Sanat dünyası da "evde kal" çağrısına online konserleriyle destek veriyor

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında kültürel ve sosyal etkinlikler ertelenirken, sanat dünyasından bazı isimler de konserlerini sosyal medya platformuna taşıdı.

Bu isimler sosyal medya paylaşımlarında "evde kal" çağrısına destek olurken, vatandaşlara da moral vermeyi hedefliyor.

Çağrıya destek veren müzisyenlerden Cem Adrian yaptığı paylaşımda, "Yaşadığımız şu travmatik dönemde şarkılar susmasın istedik. Sanırım hepimizin en çok ihtiyacı olan şey iyi bir şeyler duymak. Yakında evden canlı yayın konserlerine başlayacağız. YouTube/cemadrian kanalından yayınlanacak konserlerimize tamamen ücretsiz erişebileceksiniz." bilgisini verdi.

Keman Virtüözü Cihat Aşkın, yaptığı videolu paylaşımda, evde izolasyon sürecinin önemine değinerek, "Bu zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde bu canlı, online konserleri başlattım." ifadelerini kullandı.

Konserlerini online platforma taşıyanlar arasında Mustafa Ceceli, Yalın, Haluk Levent, piyanist Gülsin Onay gibi isimler de yer alıyor.

Öte yandan oyuncu Deniz Baysal'ın da hesabından "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Evet zor bir dönem hepimiz için. Ama bu süreçte kendinize, ruhunuza dönün. Elbet bu dönemi bilimin ışığında atlatacağız. Hepimize geçmiş olsun. Ayrıca lütfen boş boş konuşanları, her konuda bilgisi olduğunu sanan insanları dinlemeyin." düşüncelerini aktararak, çağrıya destek oldu.

Oyuncu Hazal Kaya, oğlu ile birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Evde kal, güvende kal" notunu düştü.

- Sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara "evde kal" çağrısı

Sivil toplum kuruluşlarının da gündemine yerleşen "Evde kal" mesajına birçok dernek ve vakıftan da destek geldi.

Türk Eczacıları Birliği, Twitter hesabında "Tatil değil tedbir. #COVID19 #EvdeKal" ifadelerine yer verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, genç gönüllülerinin evde geçirilen vakti daha iyi değerlendirmek için hazırladığı, "Egzersiz Yap, Bir Tarif Dene, Hayatını Hafiflet, Bol Bol Oku, Bir Meyvenin veya Sebzenin Çekirdeğini Ek, Sıradaki Filmi İzle, Aramayı İhmal Ettiğin Birini/Birilerini Ara, Oyun Oyna, Online Müzeleri Ziyaret Et, Belgeselden Bilgilen, Deney Yap" gibi önerileri "Evde Kal" etiketiyle paylaştı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, özellikle yaşlı bireylerin şu süreçte evde kalmalarını tavsiye ettiği bir paylaşımda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), WWF Türkiye-Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Yeryüzü Doktorları, İstanbul Gönüllüleri gibi sivil toplum kuruluşları da sosyal medya hesaplarından çağrıya destek verdi.

- Spor kulüplerinden "evde kal" paylaşımları

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, "Kovid-19 virüsü ile mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan, insanlığa verilebilecek en değerli hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarımız sizlere minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın seslerine kulak verelim, #EvdeKal'alım" mesajını paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, salgın nedeniyle evde bekleyenlerin canlarının sıkılmasını istemedikleri için Spotify'da "Evim Güzel Evim" ismiyle şarkı listesi hazırlayarak, listeyi takipçilerine "#EvimGüzelEvim" etiketiyle duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, Twitter hesabında kullanıcı adının yanına "Sosyal mesafeni koru!" uyarısını ekledi.

Trabzonspor Kulübü, "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. #EvdeKal" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan #Koronavirüs riskine karşı alabileceğimiz önlemlerle kendimizi korumak oldukça basit. Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayarak virüs tehlikesi için birlikte hareket edebiliriz #EvdeKal" paylaşımında bulundu.

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığının "Koronavirüs riskine karşı 14 kural" başlığıyla yayımladığı tedbir maddeleri de siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve mülki amirler tarafından sosyal medyada sıkça paylaşılanlar arasına girdi.