Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
|22 Mart 2020 21:08
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gaziantep'te, gümrük vergileri ödenmeksizin Türkiye'de piyasaya sürülmek istenen yaklaşık 4 milyon lira değerinde kumaş, giyim eşyası, hurma ve kuruyemiş cinsi ürün ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kaçakçılık açısından riskli görülen ürünleri taşıyan araçların uydudan an be an takip edildiği Araç Takip Sistemi'nin, bir araca uyarı vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, yurt dışından gelen şüpheli araca takılı araç takip cihazının, çıkarılarak yol kenarına atıldığı tespit edildi. Araştırmada, aracın Türkiye'den çıkarması gereken yükleri yasa dışı şekilde boşalttığı 2 ayrı adres belirlendi. Bunun üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 2 adrese baskın yaptı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 24 bin 140 kilo gümrük kaçağı kumaş, bin 300 kilo muhtelif giyim eşyası ve 107 bin 348 kilo gümrük kaçağı muhtelif kuruyemiş ve hurma ele geçirildi. Eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.
Öte yandan, olayla ilgili 2 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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