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Üniversite sözleşmeli personel alımına yaş sınırı koyabilir mi?

Ankara Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımına 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak şartını koydu!
 26 Mart 2020 09:30
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Üniversite sözleşmeli personel alımına yaş sınırı koyabilir mi?

Ankara Üniversitesi tarafından, 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında; 83 Hemşire kadrosunda "Hemşirelik lisans programından mezun olmak. 01.01.1990 VE SONRASI DOĞUMLU OLMAK" şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, kamu idarelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/B statüsünde sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hususlar, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenlenmektedir.

Söz konusu usul ve esasların 12 nci maddesinde; "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı ÖZEL KOŞULLARIN yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." ifadeleri yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ncı maddesinde; "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler." hükümleri bulunmaktadır.

Bununla birlikte, aynı kanunun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48 inci maddesinin A/2 fıkrasında; "Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak" ibaresi "GENEL ŞARTLAR" arasındadır.

Yukarıda sıraladığımız mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Ankara Üniversitesinin sağlık hizmetleri verdiği birimlerde genç nüfusun istihdamına yönelik politika belirleyerek sözleşmeli personel alımında yaş sınırı koymuş olması kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımında olumsuz olarak değerlendirilemez. Ancak mezkür esaslarda kurumun yalnızca "özel koşul (alanda tecrübe, mesleki uzmanlığa yönelik sertifika vb.)" belirleme yetkisine haiz olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer verilen yaş düzenlemesinin ise "genel şartlar" arasında yer aldığı dikkate alındığında, ilanın hukuki açıdan ilerleyen süreçte sorunlara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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