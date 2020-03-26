Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
|26 Mart 2020 00:04
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın fotoğraflarını paylaştı.
Bakan Akar, "Silah arkadaslarımız 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahraman sehitlerimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlıgı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bassaglıgı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
March 25, 2020MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu Manisa'ya şehit ateşi düştü
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor
26 Mart 2020 00:15
|26 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Mart 2020 00:06
|Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
26 Mart 2020 00:01
|Fahrettin Koca: 15 hastamız hayata veda etti
25 Mart 2020 23:41
|'Devlet, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının yanındadır'
25 Mart 2020 23:16
|Erdoğan, yarın konferans yöntemiyle G20 Zirvesi'ne katılacak
25 Mart 2020 23:01
|'Helikopterle ilaçlama' paylaşımlarıyla ilgili açıklama
25 Mart 2020 21:41
|İçişleri'nden sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
25 Mart 2020 21:36
|Bakan Koca: Taburcu olan 2 hastamız var
25 Mart 2020 21:31
|Erdoğan: Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi
25 Mart 2020 20:54