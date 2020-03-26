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İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, gece yarısı itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ilgili ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı
 26 Mart 2020 00:47
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İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, gece yarısı itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ilgili ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde mevcut durumu ile ilgili verileri paylaştı. Başkanlığın yayımladığı verilere göre, dünya genelinde korona virüsün bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 113 bin fazla kişinin de iyileştiği yer aldı.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye'de, 2 bin 433 vaka, 59 ölüm, 26 kişi taburcu oldu. İtalya'da 74 bin 386 vaka, 7 bin 503 ölüm, 9 bin 362 kişi taburcu oldu. Çin'de, 81 bin 218 vaka, 3 bin 281 ölüm, 73 bin 650 kişi taburcu oldu. İspanya'da 47 bin 611 vaka, 3 bin 445 ölüm, 5 bin 367 kişi taburcu oldu. ABD'de 64 bin 765 vaka, 910 ölüm, 393 kişi taburcu oldu. Almanya'da 37 bin 323 vaka, 206 ölüm, 3 bin 547 kişi taburcu oldu. İran'da 27 bin 17 vaka, 2 bin 77 ölüm, 9 bin 625 kişi kişi taburcu oldu. Fransa'da 25 bin 233 vaka, bin 331 ölüm, 3 bin 900 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'da, 8 bin 264 vaka, 435 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda 6 bin 412 vaka, 356 ölüm, 3 kişi taburcu oldu.
İhlas Haber Ajansı
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