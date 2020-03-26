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Koronavirüsü yenen Türk, anlattı: Halüsinasyon görüyordum

6 ay önce İngiltere'ye giden 35 yaşındaki Gökhan Tebrizcik, Kovid-19'u evde zor şartlarda yenerek hayata tutundu. Tebrizcik şunları söyledi: "Hastalığı 4 günde atlattım ama çok sancılı geçti. Öksürük şikayeti biraz devam ediyor. Dört gün hiç uyuyamadım. Sürekli halüsinasyonlar gördüm. Beynimde peş peşe karmakarışık düşünceler beliriyordu"
 26 Mart 2020 07:58
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Koronavirüsü yenen Türk, anlattı: Halüsinasyon görüyordum

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Eşi Burcu Tebrizcik ile altı ay önce hem dil eğitimi almak, hem de çalışmak için İngiltere'ye giden Gökhan Tebrizcik (35), Kovid-19'u zorlu şartlar altında evde yenerek hayata tutunmayı başardı. Semptomların başladığı 10 Mart'tan bugüne kadar geçen sürede yaşadıklarını Milliyet'e anlatan Tebrizcik, tedavi gören Kovid-19 hastaları ile yakınlarının karamsarlığa kapılmamaları gerektiği mesajını verdi. İngiliz yönetiminin, üst üste facia kararlar vererek ülkeyi cehenneme çevirdiğini söyleyen Tebrizcik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Doktor bekledim'

"Eşimle altı aydır güney Londra'da yaşıyoruz. Bu ülkede dil ve meslek eğitimi almak için burs almaya hak kazandık. Eşim psikolog, ben de yazılımcıyım. Mesleki eğitim alıp dil kursuna gidiyorum. 10 Mart akşamı aniden ateşim yükselip kusmaya başladığımda, korktuğum şeyin başıma geldiğini hissetmiştim. Diyabet sorunum olduğundan midemde çok şiddetli ağrılar da başlamıştı. Eşimin görev yaptığı King's College Hospital adlı hastaneye başvurduktan sonra beş saat boyunca bir bankta doktorun gelmesini bekledik. Yetkililere şikayetlerimi anlatıp müdahale etmelerini söylediğimde, sıramın geleceğini söyleyip bekletmeye devam ettiler. Stajyer doktor olduğunu söyleyen genç görevli, ateşimi ölçtükten sonra parasetamol verdi. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Ateşim biraz düşünce görevli, kan numunesi aldı. Birkaç saat sonra stajyer doktor yanıma gelip Kovid-19 olduğumu söyleyerek, 'Başlangıç evresi. Durumun iyi gözüküyor, evinde istirahat et' dediğinde beynimden vurulmuşa döndüm. İtiraz etmeye kalktığımda muhatap olmadan yanımdan ayrıldı."

'Eşim hayata bağladı'

"Eşimle eve döndüğümüzde elimde bir kutu parasetamol ve antibiyotik vardı. İlk iki gün ateş, kusma ve ağrılar çok şiddetliydi. Ailemizden uzaktaydık. Bu hastalığa karşı motivasyon ve bilgili olmak çok önemli. Ateşiniz ansızın yükseliyor. Ateş yükseldiğinde kendinizi soğutmanız gerekiyor. Bilindik soğutma yöntemlerini uyguluyorduk. Eşim, tüm uyarılarıma, virüs bulaşma riskine aldırış etmeden bana yardımcı oldu. Burcu'nun psikolog olması, benim de çocukluğumda çok fazla ateşli hastalık geçirmem, duruma adapte olmamı sağladı. Ancak dört gün hiç uyuyamadım. Sürekli halüsinasyonlar görüyordum. Beynimde birbiri ardına karmakarışık düşünceler beliriyordu. Sürekli olarak kendimi 'Ateşim yüksek, bu yüzden sanrılar görüyorsun, geçecek' diye teskin etmeye çalışıyordum. Ancak düşüncelerimi kontrol edemez olduğum anlar beliriyordu. Karamsarlığa düştüğüm zamanlarım da oluyordu. TV'den İtalya ve İspanya'yı gördükçe ölüm korkusuna kapılıyordum. Eşimin desteği beni hayata bağladı."

'Sistem çok kötü'

"Hastalığın dördüncü gününde sağlık merkezinden telefon geldiğinde, telaşlı şekilde hastaneye gelmem söylendi. Semptomlarım ortadan kalkmıştı. Bu kez özel bir muayene odasına aldılar. İçeri giren kadın doktor, testi sadece kendisinin yaptığını söyleyince, şaşkına dönmüştük. Test yapıldığını söyleyince cevap vermeden yeniden test yapılacağını söyledi. Sonuçlar pozitifti ama şikayetlerim bitmişti. O gün sabaha kadar hastanede yatarak tedavi gördüm. Ne olduğunu bilmediğim birçok ilaç verildikten sonra evime gidebileceğim söylendi. 14 günü tamamlamam gerektiğini belirttiler. Belki yaşımdan dolayı hastalığı dört günde atlattım ama çok acılı, sancılı geçti. Öksürük şikayeti çok azalmasına rağmen biraz devam ediyor ama hiç ateşlenmiyorum. Eşimle aynı evde yaşadık. Birkaç gündür hafif ateş ve kırgınlığı var. Buradaki hastane yetkilileri test yapılması için ateşin birkaç gün çok yüksek seyretmesini şart koşuyorlar. Sağlık sistemleri çok kötü. Hastaneye gittiğinizde bir zırh var ve ancak bu zırhı geçerseniz hizmet alabiliyorsunuz. Kovid-19 tespit edildikten sonra hiçbir uyarı yapılmadan eve yollandım."
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