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'Belediyelerin, kimyasallarla sokakları yıkaması doğru değil'

Koronavirüse karşı Türkiye genelinde tüm sokaklar ve caddeler harıl harıl dezenfekte ediliyor. Ancak çevre dernekleri ve uzmanlar uyarıyor: Kimyasalla dezenfekte hastalığın bulaşma riskini azaltmaz aksine tüm bakterileri öldürerek ekosisteme zarar verir.
 26 Mart 2020 09:26
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'Belediyelerin, kimyasallarla sokakları yıkaması doğru değil'

29 çevre ve meslek derneği, kentleri kimyasalla yıkamanın zararlarını anlatmak için, 'Kimyasala değil doğana, bakterine sahip çık' başlıklı bir açıklama yayımladı. Metni hazırlayan 360 Ankara Derneği'nden enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, dezenfektanlardaki kimyasal tehlikeyi şu sözlerle anlattı:

'AĞAÇ KÖKLERİ KURUYOR'

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre "Belediyeler, içinde çok çeşitli kimyasal maddelerin olduğu sıvılarla kent meydanlarını yıkıyor. Ancak buralar 2 saat içinde eski haline geliyor. Peki bu kimyasallar nereye gidiyor? Bu maddeler ağaç köklerini kurutuyor, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı öldürüyor. Yani ekosistemi bozuyor.

'DOĞAL HAYATA MÜDAHALE'

Uzmanlar virüslerin insanların doğal hayata müdahale etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Doğaya verdiğimiz tahribatlar ortadayken bizler temel hijyen kurallarını uygulamak yerine kimyasal kullanmayı tercih ediyoruz. Bu kimyasallar yeni hastalıkların oluşma ihtimalini arttırıyor.

'GÖSTERİŞ OLSUN DİYE...'

Tüm mikroorganizmalar koronavirüs değildir, tüm bakterileri öldürürseniz insan da yaşayamaz. Mikroorganizmalar ve bakteriler insan sağlığı için gerekli şeyler. Bu en temel biyoloji bilgisi. Bu durum tüm Çinlilere koronavirüslü diye saldırmaya benziyor. Belediyelerin halk sağlığı uzmanlarına danışmadan, gösteriş olsun diye yaptığı hamleler ekolojik döngüye büyük zararlar veriyor."

SALGINI ÖNLEMEDE BİR FAYDASI YOK

Halk sağlığı uzmanı Dr. Kayıhan Pala: "Bu pandemi döneminde belediyelerin sokakları değişik kimyasallarla yıkamasının enfeksiyon zincirini kırma açısından hiçbir faydası yok. Şehirlerdeki bulaşma zincirini kırmak için kapalı kapılar, asansörler, ortak kullanılan tuvaletler gibi yerler, çamaşır suyu 10'da bir oranında seyreltilerek günde en az iki kez temizlenmeli. Yerel yönetimlerin atık toplamaya büyük özen göstermesi gerekiyor. Enerjimizi salgına faydası olmayan işlere harcamamalıyız. Dünyada milyonlarca virüs ve bakteri var. Bunların hepsini yok etmek ekosistemin sürdürülebilirliği açısından mümkün değil. Kimyasal madde kullanırken ekosistemi tehdit ettiğimizin farkında olmalıyız, bunları gerekmedikçe kullanmamalıyız. Belediyeler çalışmalarını yürütürken bilimin ışığından uzaklaşmamalı diye düşünüyorum."
Memurlar.Net
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