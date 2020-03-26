Azerbaycan'da koronavirüsten üçüncü ölüm
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.
|26 Mart 2020 15:03
|Yazdır
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti, 29 kişiye yeni tanı konuldu, 5 hasta taburcu edildi.
Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, bronşit hastası olan 59 yaşındaki koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de iki Kovid-19 hastası yaşamını yitirmişti.
Öte yandan, ülkede 29 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, tedavisi tamamlanan 5 hasta ise taburcu edildi.
Daha önce 10 hastanın iyileştiği Azerbaycan'da 5'i ağır, 104 koronavirüs taşıyıcısının tedavisi sürüyor.
Ülkede ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat'tan bugüne kadar 20 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı
26 Mart 2020 16:06
|Çin'den, 44 kolilik koronavirüs yardımı
26 Mart 2020 15:50
|Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
26 Mart 2020 15:31
|Güney Kore'de koronavirüsü hastalarının yüzde 45'i iyileşti
26 Mart 2020 14:33
|Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi
26 Mart 2020 14:08
|İspanya'da son 24 saatte 655 kişi öldü
26 Mart 2020 13:59
|Belçika'da koronavirüsten ölü sayısı 220'ye yükseldi
26 Mart 2020 13:50
|Koronavirüs haberlerinde dikkat edilecek hurafeler
26 Mart 2020 12:29
|İngiltere Kovid-19 antikor testlerini satışa sunacak
25 Mart 2020 22:38
|Fransa'da son 24 satte 231 kişi hayatını kaybetti
25 Mart 2020 21:16