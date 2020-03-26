Marmara Bölgesinde serin ve yağışlı hava bekleniyor
|26 Mart 2020 15:04
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Genel olarak sağanak şeklindeki yağışın, hafta sonunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülmesi bekleniyor.
Bölgede halen mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da havanın yarın çok bulutlu olması, cumartesi ve pazar gün boyu yağış görülmesi ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor.
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