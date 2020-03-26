Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi
Tunceli'de, verdiği konser sonrası 'terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
|26 Mart 2020 19:42
|Yazdır
Tunceli'de, verdiği konser sonrası 'terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Yılmaz Çelik, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamasında, geçen yıl 8 Aralık günü verdiği konser sonrası gözaltına alındı.
Çelik, 'terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçlarından tutuklandı.
Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Çelik, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Çelik'i adli kontrol kararıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tahir Elçi soruşturmasında 3 polise dava
26 Mart 2020 16:34
|Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak
26 Mart 2020 12:39
|Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı
26 Mart 2020 00:01
|'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye
25 Mart 2020 21:21
|Bir tutukluda koronavirüs çıktı iddialarına soruşturma
25 Mart 2020 17:32
|FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık sanıklarına hapis cezası
25 Mart 2020 12:17
|Kaşıkçı'nın öldürülmesinde 18 sanığa ayrı ayrı müebbet
25 Mart 2020 10:41
|Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı
25 Mart 2020 09:52
|Eski savcıya dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis istemi
24 Mart 2020 21:47
|Yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi serbest bırakıldı
24 Mart 2020 19:31