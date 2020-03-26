1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi

Tunceli'de, verdiği konser sonrası 'terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
 26 Mart 2020 19:42
Yazdır
Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi

Tunceli'de, verdiği konser sonrası 'terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yılmaz Çelik, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamasında, geçen yıl 8 Aralık günü verdiği konser sonrası gözaltına alındı.

Çelik, 'terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçlarından tutuklandı.

Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Çelik, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Çelik'i adli kontrol kararıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tahir Elçi soruşturmasında 3 polise dava
26 Mart 2020 16:34		 Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak
26 Mart 2020 12:39
Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı
26 Mart 2020 00:01		 'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye
25 Mart 2020 21:21
Bir tutukluda koronavirüs çıktı iddialarına soruşturma
25 Mart 2020 17:32		 FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık sanıklarına hapis cezası
25 Mart 2020 12:17
Kaşıkçı'nın öldürülmesinde 18 sanığa ayrı ayrı müebbet
25 Mart 2020 10:41		 Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı
25 Mart 2020 09:52
Eski savcıya dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis istemi
24 Mart 2020 21:47		 Yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi serbest bırakıldı
24 Mart 2020 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti20:04 - İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti20:00 - Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat19:56 - Çin, yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı19:50 - Hastane'den Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklama19:46 - 'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'19:42 - Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi19:38 - Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri19:34 - İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı19:30 - Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
19:26 - Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi19:25 - ÖSYM Yeni sınav tarihlerini açıkladı19:19 - Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı19:15 - Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı19:11 - Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası19:07 - Havaalanındaki Cezayirliler Karabük'e getiriliyor19:03 - SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı18:58 - Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
44 yaşındaki banka çalışanının corona virüsten ölmesi 1
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 5
Hantavirüs 3
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
sosyalizm 4
pangolin 1
25.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
sayenizde 1
dark 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam