İstanbul'da, 16 bin 900 kaçak tıbbi maske ele geçirildi
|26 Mart 2020 22:57
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İstanbul'da kaçak üretilen 16 bin 900 tıbbi maskeye el konuldu.
Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekiplerince, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi ve Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üreten iki imalathaneye düzenlenen operasyonda, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 16 bin 900 maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ele geçirildi.
İş yeri sahiplerine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.
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