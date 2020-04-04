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İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu

İçişleri Bakanlığı, yönetmelik değişikliği yarak, il valiliklerinde "Açık Kapı Şube Müdürlüğü", Bakanlığın ygun göreceği ilçelerde ise "açık kapı şefliği" adı altında yeni bir birim kurulmuştur.
 04 Nisan 2020 01:53
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İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu

4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede, Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre, illerde "Açık Kapı Şube Müdürlüğü", Bakanlıkça uygun görülen ilçelerde ise "Açık kapı şefliği" adı altında yeni bir birim kurulacaktır. "Açık Kapı Şube Müdürlüğü" Valilik ve kaymalıklarına yapılan başvurulara çözüm arayacaktır.

"Açık Kapı Şube Müdürlüğü"nün görevler şu şekilde tanımlanmıştır:

MADDE 24/A- (1) Açık kapı şube müdürlükleri illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Valiliklere bizzat, web sitesi, mobil uygulama, e-devlet ya da diğer yöntemler ile yapılan başvuruları elektronik sisteme kaydederek ilgili hizmet birimlerine iletmek, başvuruların öngörülen süre içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak ve süreci sonuçlandırılıncaya kadar takip etmek,
b) Valiliğe bizzat başvuran vatandaşları karşılamak, vatandaşın talep ve beklentilerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmak,
c) Vatandaşın başvurusu esnasında her türlü dilek ve taleplerini dinleyerek başvurusuna ilişkin soruları ayrıntılı olarak cevaplamak,
ç) Kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara danışmanlık ve rehberlik etmek, vatandaşın dijital ortama erişimini sağlamak,
d) Şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
e) Başvuru sahiplerinin sürecin her aşamasında bilgilendirilmesini sağlamak,

f) Hizmet birimlerinden gelen cevapları kontrol ederek, uygun olmayan cevapları ilgili mülki idare amirine bildirmek ve düzeltilmesini sağlamak,
g) Veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda ilin yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları ve aksayan yönlerini coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik açılardan analiz etmek, raporlamak ve istatistiki bilgiler hazırlamak,
ğ) Mülki idare amiri başkanlığında, gerekli izleme ve değerlendirmeleri yapmak amacıyla Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa toplantı yapmak ve toplantıya müteakip tutanağın rapor halinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
h) Açık Kapı şube müdürlükleri arasında, ilde bulunan diğer Açık Kapı birimleri ile ilgili hizmet birimleriyle gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
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