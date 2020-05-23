23 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|23 Mayıs 2020 00:08
|Yazdır
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'ezan' tepkisi
22 Mayıs 2020 23:45
|Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı:
22 Mayıs 2020 23:42
|Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı... Haliç'i hatırlattı
22 Mayıs 2020 22:59
|Ağrı'da seçim zamanı camilerde 'dombra' çalındığı iddiası yalanlandı
22 Mayıs 2020 21:12
|Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
22 Mayıs 2020 20:39
|Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına tepki
22 Mayıs 2020 19:02
|Erdoğan: Salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olacağız
22 Mayıs 2020 18:58
|AK Partili Turan'dan 'kiralık vekil' açıklaması
22 Mayıs 2020 18:26
|Erdoğan'dan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki
22 Mayıs 2020 15:23
|Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi
22 Mayıs 2020 15:18