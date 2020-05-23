Fiyatı yükselsin diye, sebzeleri çöpe döküyorlar
|23 Mayıs 2020 07:21
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Antalya ve Mersin'de bolluktan ve ucuzluktan ürünler çöpe dahi gidiyor. Üretici, kazanamadığı için ürününü toplamıyor veya satamıyor. Ciddi israf oluyor. Komisyoncular da, bolluk fiyatları düşürecek diye akıl almaz işlere kalkışıyor. Fiyatı daha da yukarı çekmek isteyen bazı fırsatçı komisyoncular, halde tonlarca taze ürünü çöpe dökerken görüntülendi. Böylece tarla ile makas beş misli artıyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyat farkının 5,3 kata kadar ulaştığına dikkati çekti. Bayraktar "Kuru incir 5,3 kat, salatalık 5,1 kat, elma 4,5 kat, maydanoz, kuru soğan ve nohut 3,9 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır" dedi. Verilen bilgilere göre üreticide 13 lira olan kuru incir 68 liraya, 60 kuruş olan salatalık 3 liraya, 1,7 lira olan elma 7 liraya, 50 kuruş olan maydanoz 1,9 liraya, 60 kuruş olan kuru soğan 2,3 liraya satılıyor.
Bayraktar "Burada üreticilerimiz değil aracılar kazanıyor. Aracıların insaflı olmasını, üreticilerimizin emeğine saygı göstermesini bekliyoruz" diye konuştu. Bu arada tarlada yüzde 75 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan oldu. Sivri biber, patates, salatalık, kabak ve domateste de üretici fiyatlarının önemli oranda gerilediğini aktaran Bayraktar, market fiyatlarında aynı gerilemenin yaşanmadığını söyledi.
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