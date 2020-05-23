Bakan Soylu 'İzmir'deki camii olayı'nı değerlendirdi
|23 Mayıs 2020 14:50
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İzmir'de geçtiğimiz gün bazı ilçelerin camilerinin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından "Çav Bella" şarkısı, bundan bir gün sonra ise Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısı çalındı.
Yaşanan olaylar sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuya müdahil olan kişilerin yakalanması için de İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor.
"BULURUZ CAMİNİN DİBİNDE EZANI DİNLETİRİZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda yaşanan vahim olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu olayın failleri için "Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Bu Ramazan ayında milletin bu konudaki düşüncelerine inaçlarına saldırı beklenmez.
Ama biz birçok şeyin hakkından geldik bunun da hakkından geliriz buluruz yani. Buluruz ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz" ifadelerini kullandı.
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