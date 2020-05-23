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MKEK'den Kovid-19 salgınına termal kameralı takip

Mevcut ürünlerinde kullanılmak üzere termal görüntüleme sistem çalışması yürüten MKEK, oluşan birikimle Kovid-19 salgınıyla mücadelede, kalabalık yerlerde vücut sıcaklıklarını ölçme amacıyla termal kamera sistemi geliştirdi.
 23 Mayıs 2020 17:34
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MKEK'den Kovid-19 salgınına termal kameralı takip

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere termal kamera sistemi geliştirdi.

Türk savunma sanayisinin silah ve mühimmat üreticisi MKEK, salgın sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli tipte maske, cerrahi maske makinesi ve solunum cihazı gibi ürünler ortaya koydu.

Bu çözümlerle yetinmeyen kurum, kalabalık ya da yoğun insan geçişi olan yerlerde ateş ölçümlerinin sosyal hayatı yavaşlatmadan ve en doğru şekilde yapılabilmesi için termal kamera sistemi geliştirmek için harekete geçti.

Başka bir projede, yerli alt yükleniciyle termal sensörler üzerinden insan ve yüz sıcaklığını algılamaya yönelik 1,5 yıldır çalışma yapan kurum, salgınla birlikte bu çalışmaya yoğunlaşarak "MKE Termal Kamera Sistemi"ni ürün haline getirdi. Çalışmalar sonunda ortaya ihraç da edilebilecek nitelikte bir ürün çıktı.

İsteklere göre değiştirilebilen esnek yerli ve milli yazılım altyapısı dolayısıyla sisteme yeni analiz yetenekleri kazandırılabilecek. Farklı amaçlarla kullanabilecek sistem, MKEK'nin mevcut silah sistemlerinin hedef tespit kabiliyetlerini artırmasına katkı verecek.

Sistem için halihazırda bilinen en etkin termal sensörler seçildi. Yaklaşık 5-6 metrelik mesafeden kalabalıklardaki kişilerin vücut sıcaklığını algılamaya başlayan sistem, yaklaşık 3 metreden yüksek hassasiyetle tespit yapabiliyor.

Güvenlik için başladı, sağlığa çözüm oldu

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla salgına yönelik sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

İhtiyaçlar çerçevesinde ürün portföylerini genişletmeye çalıştıklarını dile getiren Akdere, "Akıllı mühimmat ve akıllı silah geliştirme projesinin içeriğinde olan termal görüntüleme projesini ihtiyaç çerçevesinde termal kamerayla bütünleyerek Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek vermeye çalıştık." dedi.

Termal Kamera Sistemi'nin hareketli halde kişinin ateşini ölçebildiğini, belirlenen değerin üzerindeki tespitler için alarm üreterek görevlileri bilgilendirdiğini anlatan Akdere, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar geliştirdiğimiz ürünlerde olduğu gibi sürekli yenilikler katmaya çalışıyoruz. Bu ürüne de önümüzdeki günlerde kişinin maske takıp takmadığı, sosyal mesafeye uyup uymadığıyla ilgili sistemleri de ekleyeceğiz.

Ürünümüz hazır, başta kendi birimlerimizde olmak üzere savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda kullanılabilecek bir ürün piyasaya sürdük. Talepler de gelmeye başladı, bunlara da cevap verebilecek durumdayız."

Yeni ürünler yolda, sırada ihracat var

Salgın dolayısıyla cerrahi maske üretmeye başladıklarını ancak temelde maskeyi üreten makineyi geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Akdere, bu anlayışla geliştirdikleri makinenin yurt içinden ve dışından ciddi talep gördüğünü bildirdi.

Bu süreçte OSTİM'deki alt yüklenicilerinden ciddi katkılar aldıklarını dile getiren Akdere, Sahra Solunum Cihazı'nda sona geldik. Bunun haricinde 3-4 ürünümüzü önümüzdeki günlerde paylaşacağız." diye konuştu.

Yasin Akdere, geliştirilen ürünlerin ihracatına yönelik olarak da "Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Gerçekten bir talep patlaması yaşıyoruz. Sahra Solunum Cihazı, termal kamera ve cerrahi maske üretim makinelerimize ciddi talepler var. Bunlarla ilgili görüşmelerimizi birkaç gün içerisinde tamamlayarak ihracata da katkı yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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