Böcek fotoğraf çekecek diye koruma sırılsıklam oldu
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, arife günü mezarlık ziyareti yaptı. Ancak Başkan Böcek fotoğraf çektirirken, koruma yağmurda sırılsıklam oldu
|23 Mayıs 2020 18:23
|Yazdır
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan bayramı öncesinde, Arife günü babası Mustafa Böcek'in kabrini ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında, Başkan Böcek aşağıdaki fotoğraf karesini medya organlarına dağıttı.
Başkan Böcek'in medyaya dağıttığı fotoğrafta, Böcek dua ederken korumanın omuzları yağmurda sırılsıklam olduğu görüldü. Fotoğrafa, sosyal medyada tepki yağdı
24 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı
23 Mayıs 2020 19:18
|Kılıçdaroğlu: Çok sayıda yürüyüşe katıldım, sloganlar attık
23 Mayıs 2020 19:09
|Emniyetten Bekçilerin aşırı güç kullandığı iddiasına açıklama
23 Mayıs 2020 18:20
|Vali açıkladı: Bir haftadır Kovid-19 vakasına rastlanmadı
23 Mayıs 2020 17:50
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü
23 Mayıs 2020 17:30
|Ömer Çelik: Aile'yi siyaset konusu yapmak barbarlıktır
23 Mayıs 2020 17:29
|CHP'de bayramlaşma, video konferansla yapılacak
23 Mayıs 2020 16:32
|Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
23 Mayıs 2020 16:09
|AK Parti üç, MHP dört parti ile bayramlaşmayacak
23 Mayıs 2020 15:44
|Bakan Pakdemirli: 4 milyon liranın üzerinde ceza kestik
23 Mayıs 2020 15:26