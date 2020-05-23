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Böcek fotoğraf çekecek diye koruma sırılsıklam oldu

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, arife günü mezarlık ziyareti yaptı. Ancak Başkan Böcek fotoğraf çektirirken, koruma yağmurda sırılsıklam oldu
 23 Mayıs 2020 18:23
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Böcek fotoğraf çekecek diye koruma sırılsıklam oldu

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan bayramı öncesinde, Arife günü babası Mustafa Böcek'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında, Başkan Böcek aşağıdaki fotoğraf karesini medya organlarına dağıttı.

Başkan Böcek'in medyaya dağıttığı fotoğrafta, Böcek dua ederken korumanın omuzları yağmurda sırılsıklam olduğu görüldü. Fotoğrafa, sosyal medyada tepki yağdı
Memurlar.Net
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