Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı
|08 Haziran 2020 10:17
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Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, pompalı silahla belediye binasına doğru ateş açtı. Şahsın 7 el ateş ettiği olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayı duyan mahalle sakini, "Sabah saat 6 sıralarında uyuyorduk. Silah seslerine uyandık. pencereden baktığımızda belediyenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. İhbar üzerine çok kısa sürede polis ekipleri geldi. Adamı gözaltına alarak polis merkezine götürdük" dedi
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