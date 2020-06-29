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24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı

2020-2021 akademik yılı lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
 29 Haziran 2020 19:07
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24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı

2020-2021 akademik yılı lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.

Pandemi süreci sebebiyle ertelenen ALES ve dil sınavlarına rağmen, bazı yükseköğretim kurumları tarafından yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarına ilişkin ilanlar yayımlanmaya başlanmıştır. Bir kısım üniversite ise tarihleri ilan etmiş ama henüz başvurular başlamamıştır.

Aşağıdaki tablodan yükseköğretim kurumlarının ilanlarını takip edebilirsiniz.

Gebze Teknik Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ilanı TIKLAYINIZ Fen Bilimleri Enstitüsü ilanı için TIKLAYINIZ

Abdullah Gül Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ

Yeditepe Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ. (Eğitim Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü) TIKLAYINIZ.

Türk-Alman Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ. (Sosyal Bilimler Enstitüsü) TIKLAYINIZ.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Kırklareli Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ. (Sosyal Bilimler Enstitüsü) TIKLAYINIZ.

Kocaeli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ.

Konya Teknik Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

İstanbul Teknik Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ilanı için TIKLAYINIZ.

Harran Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Çukurova Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Atılım Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Başkent Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Çağ Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Biruni Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Üsküdar Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Maltepe Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Sabancı Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Yıldız Teknik Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ. (Fen Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ. (Sağlık Bilimler Enstitüsü) TIKLAYINIZ. (Sosyal Bilimleri Enstitüsü) TIKLAYINIZ.

Selçuk Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.

İstanbul Medipol Üniversitesi ilanı için TIKLAYINIZ.
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