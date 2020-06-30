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Tüketiciler artık cadde mağazalarını tercih ediyor

BMD'nin araştırmasına göre, AVM'lerde yer alan markaların yüzde 58'i 1-21 Haziran'da geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yarısına bile ulaşamazken, cadde mağazaları yüzde 70'i yakaladı
 30 Haziran 2020 11:21
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Tüketiciler artık cadde mağazalarını tercih ediyor

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) araştırmasına göre, tüketici, normalleşme döneminde cadde mağazalarının tercih etti. AVM'lerde bulunan markalar 1-21 Haziran'da geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yarısına bile ulaşamazken, cadde mağazalarda bu oran yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde 166 üyesi ve bu üyelerinin 416 markası olan BMD, bu markalar arasında yaptığı anket çalışmasıyla perakende sektörünün nabzını tuttu.

Anket sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, ülke genelindeki tüm AVM'lerin 1 Haziran itibarıyla açıldığını anımsatarak, araştırmayı, 339 markayı bünyelerinde bulunduran 62'si hazır giyim ve 25'i ayakkabı firması olmak üzere 133 üye ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Öncel, normalleşme sürecinin tam anlamıyla başladığını 1-21 Haziran dönemini kapsayan araştırmaya göre, AVM'lerde yer alan markaların yüzde 58'inin, geçen yılın aynı dönemindeki cirosunun yüzde 50'sini bile yakalayamadığını söyledi.

Markaların yüzde 11'inin geçen yılki cironun yüzde 25'ine bile ulaşamadığını, yüzde 21'inin ise yüzde 26-35'ini elde edebildiğini anlatan Öncel, şu bilgileri verdi:

"Üyelerimizin yüzde 26'sı yüzde 36-50, yüzde 17'si, yüzde 51-60, yüzde 18'i yüzde 61-80, yüzde 8'i ise yüzde 81'in üzerinde ciroya ulaştıklarını beyan etti. Sektöre ayna tutan anketten üyelerimizin yüzde 58'inin AVM'lerdeki mağazalarında geçen yılki cirolarının yüzde 50'sine bile ulaşamadıklarını görüyoruz. Yüzde 58'lik grup için ciro ortalaması maalesef yüzde 35'te kaldı. Cadde mağazalarında ise üyelerimizin yüzde 63'ü ortalamada yüzde 70 ciroyu yakalamış görünüyor. Bu da bize müşterilerimizin cadde mağazalarını tercih ettiğini işaret ediyor."

- "AVM'lerde tek seçenek ciro kirası"

BMD Başkanı Öncel, turistlere hitap eden AVM'lerde durumun daha olumsuz olduğunu, sürecin yaz boyunca hatta yıl başından önce değişmemesinden endişe ettiklerini söyledi.

Öncel, "Yaz aylarında özellikle turizm bölgelerinde yabancıların perakende cirolarına çok ciddi katkısı oluyordu. Salgın nedeniyle yurt dışından turist gelemediği için sektör yaz döneminde yabancı katkısı alamayacak. Doğal olarak bu durum cirolara olumsuz yansıyacak." diye konuştu.

Perakendecinin bu koşullarda bir de kira gibi ortak alan gideri ödediğini dile getiren Öncel, ortak alan işletme giderlerinde açıklanamayan masraf kalemlerinin bulunduğunu, bunların çok acil ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Öncel, perakendecilerin yaz döneminde stoklarını tüketmesinin mümkün gözükmediğini kaydederek, yaşadıkları problemlerden bahsetti.

Sinan Öncel, "Önümüzdeki tüm veriler ve perakende ticaretin gerçeği, mevcut durumda tek seçeneğin ciro kirası olduğunu ve istihdamın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ciro kirasına dönülmez ve 'kazan kazan' iklimi oluşturulmazsa pek çok markanın yaşama şansı maalesef yok." dedi.

- "Online satışlarda yüzde 200'e varan artışlar yaşandı"

BMD Başkanı Öncel, araştırmanın, salgın döneminde büyük bir sıçrama yapan e-ticaretteki değişimi gözler önüne serdiğini söyledi.

Söz konusu dönemde markaların yüzde 71'inin online satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşadığını dile getiren Öncel, şu bilgileri verdi:

"Katılımcılardan neredeyse yarısı, yüzde 47'si, online satışlarında yüzde 151 ve üzerinde artış olduğunu beyan etti. Yüzde 101 ve üzerinde artış olanların oranı ise yüzde 71'e ulaşıyor. Üyelerimizin sadece yüzde 9'u geçen yıla göre online satışlarında düşüş olduğunu bildirdi. Anket salgın sürecinde e-ticarette çok ciddi bir sıçrama olduğunu ortaya koyuyor. Haziranda online satışlarda yüzde 200'e varan artış yaşandı."

- "Online satışlar perakendede henüz istenilen payı alamıyor"

Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerinin de kendilerini anket çalışmasını desteklediğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"BKM verilerine göre mart, nisan ve mayısta 7 milyon kart ilk kez online alışverişte kullanıldı. Mayısta internetten kartlı ödeme yapılan iş yeri sayısı geçen yıla göre yüzde 43 artışla 54 bin 500'e çıktı. Aynı dönemde internetten kartlı ödeme tutarı 19 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Mayıstaki toplam kartlı ödemelerin yüzde 25'i internetten yapıldı."

Öncel, bu büyük sıçramaya rağmen online satışların toplam perakende cirosu içindeki payının yüzde 10'u aşmadığını ve perakende ticareti tek başına kurtaracak düzeye gelmediğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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