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'Avukat hanımın sütyenini, benim pantolonumu çıkardılar'

Neden programına konuk olan Avukat Cem Kaya baro tartışmaları sırasında başına gelen olayı anlatarak "Avukat hanımın sütyenini, benim de pantolonumu çıkardılar. Nerede şimdi benim barom" dedi.
 30 Haziran 2020 23:35
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Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programında tartışılan "Çoklu Baro" düzenlemesine ilişkin Avukat Cem Kaya çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı.

Kaya, baro sistemi tartışmaları sırasında yaptığı açıklamada "Bu yasaya karşı olanlar buna "FETÖ taslağı" diyor. Nacizane savunanları da "FETÖ'cü" ilan ediyorlar. Madem öyle 15 Temmuz gecesi Avukat Cem Kaya haddi değilken üzerinde beyaz ceketi ile ölmeye çıktıysa benim 50 bin meslektaşımı da İstanbul Barosu için kefenleri ile sokağa davet etseydiniz. Kınamayı geçsinler. 15 Temmuz yargılamalarına müdahil olsaydınız.

Biz gidip tırnaklarımızla kazıdık bulduk o şehitleri. Arabalarımızı kışın çamurda Silivri'nin tarlalarına park ettirdiler. İçeri sokmadılar bizi. Sonradan öğrendik ki o binbaşı da FETÖ'cü çıktı. Silivri 9 nolu cezaevi Yılmaz Çiftçi hakim, aynı zamanda Adalet Bakanlığı Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürü. 3 kere aradım özel kalemini. 72 doğumlu bir hakim ve biz meslektaşız.

Ben yanımdaki kadın avukatla girerken yerin dibine girdim. Bana dedi ki "Ceketini çıkar", çıkardım. "Saatini ve kemerini çıkar" çıkardım. "Pantolonunu çıkar" onu da çıkardım. Yanımdaki kadın avukata döndü dedi ki "Sütyenini çıkar". Gazete kağıdına koyduk. Öyle içeri soktuk. Nerede şimdi benim barom? İktidara sesleniyorum. Ben oradan o şekilde girdikten sonra sizi ne gardiyan dinler, ne müvekkil dinler, ne de kapıdaki çaycı paspascı dinler. İşte burada bir çifte standart var" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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