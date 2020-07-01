Arnavutköy'de maske cezasına kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
|01 Temmuz 2020 11:21
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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş denetimlerinde vatandaşların maske takıp takmadıklarını da kontrol etti. Denetimlerde maskesiz olduğu için 900 lira ceza yiyen kişi polise tepki gösterdi. Belediyede işçi olarak çalıştığını söyleyen kişi, tepkisini üzerindeki kıyafeti çıkararak gösterdi.
Maske takmama cezası uygulanan kişi polislere, "Belediyede çalışan bir işçiyim. Hasat işinde çalışıyorum. Yazık değil mi bana. Maskesiz olduğum için ceza yazdılar.
Çalışırken maskeyi takıyordum. Ancak uzmanlar 2 saat sonra yeni maskeyi takın diyor. O bir bez parçasıdır. Ben maskeyi 2 saatte bir nasıl değiştireyim. Ben kiracı adamım. Lütfen bana deyin ki, 'bu seferlik sizi affediyorum, bir dahaki sefere görürsek ceza yazarız' işte o zaman size hak veririm. Biz de insanız, ben kiracı adamım" dese de ceza yemekten kurtulamadı.
Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki denetimlerde vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları görülürken, maske takmayan sürücü ve yolculara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası verildi.
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