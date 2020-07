Virüsün 2. kez zirve yapacağını düşünenlerin oranı yüzde 84

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci devam ediyor. NG Araştırma şirketi de normalleşme sürecinin başlamasıyla salgının toplumda bıraktığı etkileri yaptığı araştırmayla ortaya koydu. 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 81 ilden 15 yaş üzeri 2 bin 25 kişinin katılımı ile yapılan online araştırmaya katılan her beş kişiden dördü koronavirüse yakalanmaktan korktuğunu belirtirken, virüs hakkında hala yeterli bilgiye sahibi olmadığını belirten yüzde 3'lük bir kesim var.

'Evde Kal'mıyoruz

Milliyet'in haberine göre: Normalleşme süreciyle birlikte evde kalanların sayısı da ciddi oranlarda değişti. Sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla beraber hiç evden çıkmayanların oranı yüzde 25'ten yüzde 5'e geriledi. İşyerlerinin tekrar açılmaya başlaması ve evden çalışma uygulamalarının azalmasıyla birlikte iş nedeniyle evden çıkmak zorunda olanların sayısı iki katına çıktı. Haftasonu sokağa çıkma yasağı yaklaşımında da vatandaşlarda büyük farklılıklar oluştu. 30 Nisan'da yasağı destekleyenlerin oranı yüzde 83'lerdeyken, bugün oran yüzde 43'e kadar düştü.

Araştırmaya göre, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle her iki kişiden biri kimseyi ziyaret etmeyeceğini belirtirken, sadece en yakınlarını ziyaret edeceklerini söyleyenlerin oranı ise her beş kişiden iki kişi oldu. Görüşmelerin ve ziyaretlerin en fazla olduğu dönem olan kurban bayramında genel sokağa çıkma yasağını her 10 kişiden yedisi destekliyor. Normalleşme süreciyle alınan önlemlerde de değişiklik oluştu. Salgının başladığı Mart ayında ellerini sabun, su ve dezenfektan ile yıkayanların oranı yüzde 94'ten 89'a indi. Hasta olduğunda maske takanların oranı yüzde 28'den 45'e çıktı.

İşsiz kalma korkusu

Normalleşme süreciyle birlikte, devlet destekleri de piyasanın normalleşmesine yardım sağlarken, her 10 kişiden dokuzu ekonominin salgından olumsuz etkilendiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 81'i önümüzdeki bir senelik süreçte kendisinin işsiz kalma riskinin arttığını düşünürken, her beş kişiden üçü de koronavirüsten dolayı etrafında işsiz kalan biri olduğunu belirtti. Eski hayatlarımıza geri dönmeye çalıştığımız bu dönemde salgında ikinci dalga korkusu da oluştu. Vaka sayılarının ikinci kez zirve yapabileceğini öngörenlerin oranı yüzde 84. Olası ikinci dalga riskine karşı yeterli önlem alındığını düşünenlerin oranı yüzde 25. Her dört kişiden ikisi ise de ikinci dalga riskine karşı yeterli önlem alınmadığını düşünüyor.

Maskeleri sık değiştirmiyoruz

Koronavirüs salgınında alınan önlemlerin başında maske takmak geliyor. Maske takma zorunluluğu yüzde 86 oranında destek gördü. Katılımcılara maskelerini değiştirme veya tekrar kullanılabilen maskelerini temizleme sıklığı sorulduğunda her 10 kişiden dördü günde bir defa, her 10 kişiden yaklaşık üçü ise günde birden fazla olduğunu belirtti.

Her 10 kişiden yaklaşık ikisi haftada birkaç defa, her 10 kişiden biri ise haftada bir defa maske değiştirdiğini veya temizlediğini belirtti. Tek kullanımlık maske fiyatının 1 TL olarak sınırlandığı ve tekrar kullanılabilen maskelerin fiyatının oldukça değişkenlik gösterdiği bu süreçte katılımcıların yüzde 84'ü ücretsiz olarak temin edilmesi gerektiği görüşünde.

Türkiye'den aşı umudu azalıyor

Salgının ardından aşı çalışmaları sürerken, kullanıma hazır bir aşının hala geliştirilememesi karamsar bir etki oluşturuyor. Aşının bulunması halinde yaklaşık her iki kişiden biri aşıyı yaptıracağını belirtirken, aşının Türkiye'de bulunmasına olan inanç düşüşe geçerek, yüzde 56'dan yüzde 37'ye indi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan üniversite ve lise sınavlarının ertelenmemesi de tepkilere neden olmuştu. Araştırmaya katılanların yüzde 37'si sınavların ertelenmemesini desteklerken, karara katılmayanların oranı ise yüzde 46.