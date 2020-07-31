2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?

Bilindiği üzere 2019 yılı KPSS sınavı Temmuz ayında yapılmıştır. 2018 KPSS ise Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmıştır.

2019 KPSS sınavı sadece A Grubu ile öğretmenlik alımlarında, 2018 KPSS sınav sonuçları ise A Grubu ve öğretmenliğin yanı sıra, B Grubu alımlarında da kullanılmaktadır. B grubu alımlar mühendislikten hemşireliğe, teknikerlikten memurluğa kadar kariyer unvanlar dışındaki (uzman, müfettiş, denetçi, yardımcısı) tüm memur alımlarında kullanılmaktadır.

KPSS yönetmeliğinde sınavın geçerlilik süresine ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:

"KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

DEĞERLENDİRME

KPSS yönetmeliğinde "Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer aldığı için 2018 ve 2019 KPSS sınavlarının geçerlilik süresi, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacaktır.

2020 KPSS Lisans sınavı, koronavirüs tedbirlerinden dolayı Eylül ayında, önlisans KPSS sınavı Ekim ayında, lise sınavı ise Kasım ayında yapılacaktır.

2018 ve 2019 KPSS sınav sonuçlarını, muadil 2020 KPSS sınav sonuçlarının yapılma tarihi değil, açıklanma tarihine kadar geçerli olacaktır. Örneğin 2020 KPSS GY GK, 6 Eylül'de yapılacaktır ama sonuçların açıklanması 1 Ekim'de olursa 2018 KPSS Lisans sonuçları 1 Ekim 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.