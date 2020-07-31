Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan iller
|31 Temmuz 2020 20:36
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Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.
Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var. http://covid19.saglik.gov.tr ifadelerini kullandı.
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