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Çubuk'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|01 Ağustos 2020 11:13
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Yıldırımelören Mahallesi Yeşilöz mevkisinde M.Ç, aralarında husumet olduğu öne sürülen amcasının evinin önüne gitti.
M.Ç, çıkan tartışma üzerine pompalı tüfekle amcaları Mükerrem Ç. (30) ve İlhami Ç'ye (40) ateş etti.
Yaralanan Mükerrem Ç. ve İlhami Ç, olay yerine sevk edilen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan İlhami Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan M.Ç'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
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