PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|01 Ağustos 2020 12:27
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi
31 Temmuz 2020 14:12
|İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
31 Temmuz 2020 12:05
|Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
30 Temmuz 2020 22:39
|MİT'ten PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü
30 Temmuz 2020 18:19
|Bursa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı
30 Temmuz 2020 11:28
|Ankesörlü telefondan bir kez ardışık aranan askeri öğrenci itirafçı oldu
30 Temmuz 2020 11:18
|Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2020 09:00
|İşkencenin adı 'defile': FETÖ'cüler askerle böyle dalga geçmiş
30 Temmuz 2020 06:40
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı
29 Temmuz 2020 20:31
|Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
29 Temmuz 2020 19:08