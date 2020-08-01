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İstanbullular, bayram tatilini yeşil alanlarda değerlendiriyor

Kentteki tabiat parkları ile mesire alanları, bayramın ikinci gününde güzel vakit geçirmek isteyen ailelerin tercihi oldu
 01 Ağustos 2020 15:04
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İstanbullular, bayram tatilini yeşil alanlarda değerlendiriyor

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayram tatilini megakentte değerlendiren İstanbulluların bir kısmı, şehir genelindeki mesire alanları, tabiat parkları ve sahillerin yeşil alanlarında vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar, dört günlük bayram iznini aileleriyle tatil yörelerinde değerlendirirken, kimileri de tercihini İstanbul'da dinlenme imkanı sunan mekanlardan yana yapıyor.

Şehir merkezlerine kıyasla daha serin olan milli ve tabiat parkları ile mesire alanları da bayramda huzurlu bir ortamda doğa ile iç içe vakit geçirmek ve aileleriyle bir arada piknik yapmak isteyen vatandaşların gittiği yerlerin başında geliyor.

Bu kapsamda Avrupa Yakasındaki Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar bisiklete bindi ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da mangalda pişirdikleri yiyecekler ile hazırladıkları sofrada yakınlarıyla sohbet etti.

Yetişkinler, yeşilliğin sağladığı esinti eşliğinde hamakta dinlenerek zamanını değerlendirirken, çocuklar da top oynayarak, koşarak, yaşıtlarıyla eğlenerek günün tadını çıkardı.

Avrupa yakasının Zeytinburnu sahili ile Anadolu yakasının Maltepe sahil şeridindeki Orhangazi Şehir Parkı da piknik yapmak isteyen ailelerin tercih ettiği yerlerden oldu.

Ailesiyle piknik yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen İhsan Kutlu, bayramın güzel geçtiğini, mangal yaparak eğlenmeye ve sıkıntılı günleri unutmaya çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan piknik yapan bazı vatandaşların, maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.
Anadolu Ajansı
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